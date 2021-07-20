Золотой горшок полковника Сафронова – Личное мнение

В Ставрополье по подозрению в создании ОПГ задержали всю верхушку областного ГИБДД, включая её начальника — полковника Алексея Сафронова.

Вот как выглядит унитаз, в который справляют нужду полковник Сафронов и члены его семьи.



Фото: realist.online

Это вам — не просто горшок, а целый золотой трон!

Интересно: кем чувствовал себя ставропольский полковник, когда сидел на золотом горшке? Римским патрицием? Фараоном? Не побоюсь этого слова, императором?

Насидится такой на золотом горшке, напредставляет себя императором всемогущим — и давай бояр за бороды таскать, казнокрадам проклятущим спуску не давать!

Эвона, какой грозный, даром что не Иван! С утра до ночи с коррупцией борется — некогда на унитазе золотом толком посидеть!

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Вообще, в поместье полковника Сафронова — всё очень дорого и богато. Настенька Волочкова точно бы влюбилась в мужчину с таким версальским вкусом.

Смотри, Настюш, какая у полковника спальня золотая, а у тебя — всего лишь серебряная, хоть и с лепниной или как там у вас эта страшная красотень называется.



Фото: realist.online

Смотрю я на все эти богачества полковника Сафронова — и дух захватывает от отсутствия у него фантазии.

Рисковать своей свободой ради золотых унитазов? Серьёзно?

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Вот что у таких в голове, а? Полный Версаль?

Какие чувства от увиденного? Какие мысли?

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