Золотой горшок полковника Сафронова – Личное мнение
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В Ставрополье по подозрению в создании ОПГ задержали всю верхушку областного ГИБДД, включая её начальника — полковника Алексея Сафронова.
Вот как выглядит унитаз, в который справляют нужду полковник Сафронов и члены его семьи.
Фото: realist.online
Это вам — не просто горшок, а целый золотой трон!
Интересно: кем чувствовал себя ставропольский полковник, когда сидел на золотом горшке? Римским патрицием? Фараоном? Не побоюсь этого слова, императором?
Насидится такой на золотом горшке, напредставляет себя императором всемогущим — и давай бояр за бороды таскать, казнокрадам проклятущим спуску не давать!
Эвона, какой грозный, даром что не Иван! С утра до ночи с коррупцией борется — некогда на унитазе золотом толком посидеть!
https://t.me/lenamiro/9284
Вообще, в поместье полковника Сафронова — всё очень дорого и богато. Настенька Волочкова точно бы влюбилась в мужчину с таким версальским вкусом.
Смотри, Настюш, какая у полковника спальня золотая, а у тебя — всего лишь серебряная, хоть и с лепниной или как там у вас эта страшная красотень называется.
Фото: realist.online
Смотрю я на все эти богачества полковника Сафронова — и дух захватывает от отсутствия у него фантазии.
Рисковать своей свободой ради золотых унитазов? Серьёзно?
https://t.me/lenamiro/9288
Вот что у таких в голове, а? Полный Версаль?
Какие чувства от увиденного? Какие мысли?
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Источник: Лена Миро
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