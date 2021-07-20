 

Усик подписал контракт на чемпионский бой против Джошуа. Стало известно, где и когда он пройдет

20.07.2021, 19:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Дорогу осилит идущий!”, – отметил украинец к фото, где он подписывает контракт.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa)

Поединок состоится 25 сентября в Лондоне (Великобритания) на стадионе футбольного клуба “Тоттенхэм”.  Об этом написали в Instagram сопромоутеры Усика – Александр Красюк и британец Эдди Хирн, который также ведет дела Джошуа.

“Два олимпийских чемпиона Лондона 2012 сойдутся в битве за корону в супертяжелом весе. Пусть победит сильнейший, и увидимся снова в матче-реванше!”, – подчеркнул Красюк.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Alexander A. Krassyuk (@alex.krassyuk)

Контекст:

Александр Усик – заслуженный мастер спорта Украины, является олимпийским чемпионом (2012 год) и абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

В 2019 году украинский боксер заявил о переходе в супертяжелую весовую категорию. За это время Усик провел два поединка: в октябре 2019 года он победил американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом, а в ноябре 2020 года – британца Дерека Чисору по очкам, после чего стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе.

Джошуа в последнем поединке в декабре прошлого года в Лондоне нокаутировал в девятом раунде Кубрата Пулева из Болгарии, защитив четыре чемпионских пояса в супертяжелом весе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.09 / Эспер заявил об опасности работ России и Китая в сфере искусственного интеллекта

18.02 / ФРС оценила состояние экономики США

06.03 / Первая группа из 24 украинцев, пострадавших в ДТП в Польше, отправилась в Украину – МИД

25.06 / МВФ ухудшил оценку восстановления мировой экономики

29.08 / Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися

05.05 / США провалили испытания баллистической ракеты Minuteman III

06.01 / Трамп призвал Пенса отправить на пересмотр результаты выборов в спорных штатах. Тот отказался

14.07 / Гетманцев обратился к генпрокурору из-за обысков в “Консалтинговой группе “А-95”

09.06 / Продажи новых автомобилей Great Wall в Китае выросли на 6,2%

26.07 / Помощники Трампа – за фрагментарный подход к закону о помощи в связи с COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика