Усик подписал контракт на чемпионский бой против Джошуа. Стало известно, где и когда он пройдет

“Дорогу осилит идущий!”, – отметил украинец к фото, где он подписывает контракт.

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Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa)

Поединок состоится 25 сентября в Лондоне (Великобритания) на стадионе футбольного клуба “Тоттенхэм”. Об этом написали в Instagram сопромоутеры Усика – Александр Красюк и британец Эдди Хирн, который также ведет дела Джошуа.

“Два олимпийских чемпиона Лондона 2012 сойдутся в битве за корону в супертяжелом весе. Пусть победит сильнейший, и увидимся снова в матче-реванше!”, – подчеркнул Красюк.

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Допис, поширений Alexander A. Krassyuk (@alex.krassyuk)

Контекст:

Александр Усик – заслуженный мастер спорта Украины, является олимпийским чемпионом (2012 год) и абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

В 2019 году украинский боксер заявил о переходе в супертяжелую весовую категорию. За это время Усик провел два поединка: в октябре 2019 года он победил американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом, а в ноябре 2020 года – британца Дерека Чисору по очкам, после чего стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе.

Джошуа в последнем поединке в декабре прошлого года в Лондоне нокаутировал в девятом раунде Кубрата Пулева из Болгарии, защитив четыре чемпионских пояса в супертяжелом весе.

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