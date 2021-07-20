 

Фаза спада завершилась, Украине грозят взрывные темпы заболеваемости COVID-19 – НАН

20.07.2021, 19:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Имеющиеся оперативные эпидемические данные позволяют утверждать о завершении фазы спада заболеваемости COVID-19 в Украине, считают в НАН.

“На данный момент заболеваемость уже растет в сроках недельного сравнения, несмотря на все еще низкий ее уровень, и существует угроза возникновения “взрывных темпов” такого роста – подобно тому, как это наблюдалось в некоторых странах мира с распространением в них штамма “Дельта”, – сказано в обзоре.

Обеспокоенность ученых также вызывает то, что за последнюю неделю выросли сразу три ключевых эпидемических показателя: количество положительных ПЦР-тестов, число новых госпитализаций и количество новых случаев заболевания. По мнению ученых, именно эти показатели отражают эпидемическую динамику.

Фото: nas.gov.ua

При этом число положительных ПЦР-тестов, вероятно, является самым оперативным из них. За неделю показатель вырос на 16,6%, тогда как количество госпитализаций и новых случаев выросли на 4,9% и 7,3% соответственно.

В НАН отмечают, что резкого роста заболеваемости не зафиксировали еще ни в одном из регионов Украины, однако темпы недельного роста свидетельствуют, что “вероятность ускорения роста достаточно высока”.

Контекст:

Министр здравоохоранения Украины Виктор Ляшко 19 июля заявил, что в Украине впервые за несколько месяцев увеличился уровень заболеваемости COVID-19. По его словам, за прошедшую неделю зафиксировали 3460 новых заболевших, на 253 больше, чем неделей ранее.

Глава Минздрава предложил отправлять на двухнедельную самоизоляцию всех въезжающих в Украину людей, которые не вакцинировались от коронавируса.

Новая волна коронавирусной инфекции в Украине может начаться уже летом, предупреждала в июне Национальная академия наук. В НАН отмечали, что причиной вспышки может стать более опасный и заразный штамм “Дельта”.

Во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что штамм “Дельта” становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, он циркулирует уже в 111 странах.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. По состоянию на 14 июля в Украине официально подтвердили четыре случая “Дельта”-штамма.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.11 / Президент Красного Креста посетит ОРДЛО

29.01 / “Фотки нереально красивые. Вау!” – Dorofeeva в халате засветила голые ноги на заснеженной площадке

26.06 / Бывший украинский адмирал и глава Балтийского флота РФ Елисеев пришел на парад Победы с украинскими военными наградами

30.05 / В Белоруссии на два месяца арестовали россиянина

18.08 / США обвинили Дерипаску в продвижении интересов РФ за рубежом

03.06 / Путин: Экономика выходит из вызванного пандемией кризиса

25.06 / Главред шведского журнала назвал высоким уровень организации голосования в России

01.04 / Стало известно, кто и сколько заплатит за банкопад 2014–2017 годов

14.12 / В Солнечной системе обнаружена сеть гравитационных туннелей

27.06 / Мэр украинского города сжег триколор напротив посольства РФ в Киеве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика