Фаза спада завершилась, Украине грозят взрывные темпы заболеваемости COVID-19 – НАН

Имеющиеся оперативные эпидемические данные позволяют утверждать о завершении фазы спада заболеваемости COVID-19 в Украине, считают в НАН.

“На данный момент заболеваемость уже растет в сроках недельного сравнения, несмотря на все еще низкий ее уровень, и существует угроза возникновения “взрывных темпов” такого роста – подобно тому, как это наблюдалось в некоторых странах мира с распространением в них штамма “Дельта”, – сказано в обзоре.

Обеспокоенность ученых также вызывает то, что за последнюю неделю выросли сразу три ключевых эпидемических показателя: количество положительных ПЦР-тестов, число новых госпитализаций и количество новых случаев заболевания. По мнению ученых, именно эти показатели отражают эпидемическую динамику.

Фото: nas.gov.ua

При этом число положительных ПЦР-тестов, вероятно, является самым оперативным из них. За неделю показатель вырос на 16,6%, тогда как количество госпитализаций и новых случаев выросли на 4,9% и 7,3% соответственно.

В НАН отмечают, что резкого роста заболеваемости не зафиксировали еще ни в одном из регионов Украины, однако темпы недельного роста свидетельствуют, что “вероятность ускорения роста достаточно высока”.

Контекст:

Министр здравоохоранения Украины Виктор Ляшко 19 июля заявил, что в Украине впервые за несколько месяцев увеличился уровень заболеваемости COVID-19. По его словам, за прошедшую неделю зафиксировали 3460 новых заболевших, на 253 больше, чем неделей ранее.

Глава Минздрава предложил отправлять на двухнедельную самоизоляцию всех въезжающих в Украину людей, которые не вакцинировались от коронавируса.

Новая волна коронавирусной инфекции в Украине может начаться уже летом, предупреждала в июне Национальная академия наук. В НАН отмечали, что причиной вспышки может стать более опасный и заразный штамм “Дельта”.

Во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что штамм “Дельта” становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, он циркулирует уже в 111 странах.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. По состоянию на 14 июля в Украине официально подтвердили четыре случая “Дельта”-штамма.

—