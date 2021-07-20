Представитель МакSим объяснила природу возникновения слухов о здоровье певицы

Яна Богушевская, являющаяся представителем МакSим, пояснила о том, что в Сеть постоянно «сливают правдивую информацию» о состоянии певицы. Она объяснила природу этих слухов и призвала поклонников доверять только официальным источникам.

По словам Яны Богушевской, больница, где лежит Марина Максимова, достаточно большая. Врачи и персонал общаются между собой и обсуждают различные новости. Также она не исключает, что медикам постоянно задают вопросы журналисты. Однако семья МакSим доверяет ее лечащим врачам, поэтому утечки данных от них быть не может. О том, чтобы в Сети появилось фото артистки в реанимации, не может быть и речи. Во-первых, туда нельзя заходить с телефоном, а во-вторых, человека, который решится на такое, сразу вычислят. Яна Богушевская подчеркнула, что они имеют дело с профессионалами, которые не станут опускаться до подобного уровня.

Большинство информации, которая появляется в Сети, является «выдумкой желтой прессы». Как отметила представитель МакSим, состояние у знаменитости остается стабильно тяжелым. Она на протяжении месяца пребывает в искусственной коме и подключена к аппарату ИВЛ. Тест на COVID-19 у певицы отрицательный, врачи говорят о диагнозе пневмония с низкой сатурацией и поражением легких.

Источник: ria.ru