 

Представитель МакSим объяснила природу возникновения слухов о здоровье певицы

20.07.2021, 19:34, Разное
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Яна Богушевская, являющаяся представителем МакSим, пояснила о том, что в Сеть постоянно «сливают правдивую информацию» о состоянии певицы. Она объяснила природу этих слухов и призвала поклонников доверять только официальным источникам.
По словам Яны Богушевской, больница, где лежит Марина Максимова, достаточно большая. Врачи и персонал общаются между собой и обсуждают различные новости. Также она не исключает, что медикам постоянно задают вопросы журналисты. Однако семья МакSим доверяет ее лечащим врачам, поэтому утечки данных от них быть не может. О том, чтобы в Сети появилось фото артистки в реанимации, не может быть и речи. Во-первых, туда нельзя заходить с телефоном, а во-вторых, человека, который решится на такое, сразу вычислят. Яна Богушевская подчеркнула, что они имеют дело с профессионалами, которые не станут опускаться до подобного уровня.

Большинство информации, которая появляется в Сети, является «выдумкой желтой прессы». Как отметила представитель МакSим, состояние у знаменитости остается стабильно тяжелым. Она на протяжении месяца пребывает в искусственной коме и подключена к аппарату ИВЛ. Тест на COVID-19 у певицы отрицательный, врачи говорят о диагнозе пневмония с низкой сатурацией и поражением легких.

Источник: ria.ru



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