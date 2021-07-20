 

Нейросеть научилась различать до 90% российских растений на фотографиях

20.07.2021, 19:34, Разное
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Специалисты из проекта МГУ «Флора России» научили нейросеть различать до 90% всех растений на фотографиях в стране. Для этого использовалась масштабная база данных различных представителей того или иного вида.
Нейросеть использует международную платформу iNaturalist для собственного анализа и машинного обучения. Для этого эксперты вручную просматривают фотографии видов растений и после этого вбивают в базу данных. Как отметили сами исследователи, для включения всего одного растения в список требуется как минимум 100 различных фотографий этого представителя флоры. В этом очень сильно помогли добровольцы, которые присылали свои работы и в итоге эксперты получили свыше 73 млн качественных фотографий. Все они помогли нейросети начать распознавать самые распространённые виды в том или ином регионе. Больше всего изучена Средняя Россия, где система может распознать до 98% видов растений. Заметно хуже дела обстоять на юге Приморского края. Несмотря на богатейшую флору, имеющихся данных недостаточно для машинного обучения, и нейросеть способа узнавать до 50% всех растений из этого места.

В будущем учёные планируют существенно расширять сферу влияния своей программы и начать добавлять не только растения, но и грибы. Финалом станет возможность нейросети точно определять вид животного по одной лишь фотографии, сделанной пользователем.

Источник: scientificrussia.ru



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