 

Для самовосстанавливающихся экранов смартфонов создано стекло, «затягивающее» трещины

20.07.2021, 19:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые из Индии приблизили появление смартфонов с самовосстанавливающимися экранами. Новый вид стекла имеет свойство «затягивания» трещин даже после падения с высоты.
Со времени появления первого устройства с сенсорным экраном пользователи ожидают выхода на рынок «вечных» дисплеев, которые бы не царапались и не разбивались. Весомый шаг на пути к производству такого суперстекла сделали разработчики из Индии, изобретение принадлежит научной группе, представляющей Индийский институт научного образования и исследований из Калькутты и Индийский технологический институт из Харагпура. Разработанный материал представляет собой самовосстанавливающийся материал со свойством «затягивания» возникающих на нем трещин.

Такого рода «стекло» можно будет с успехом применять как в производстве «умных телефонов или планшетов», так и в автомобилестроении и даже авиакосмической сфере. Исследователям удалось преодолеть жесткость, аморфность и непрозрачность аналогичных материалов. Синтезированный органический материал является кристаллическим и отличается от остальных уникальной внутренней структурой.

В случае разрушении кристаллической поверхности между границами раскола благодаря особому упорядочению молекул возникает настолько мощная сила притяжения, что они снова соединяются. Инновационный материал по твердости превышает существующие на сегодняшний день аналоги как минимум в десять раз. Также у него отличные оптические показатели, что очень важно для производства дисплейных панелей. Еще одним преимуществом кристалла является то, что он пьезоэлектрический.

В ходе экспериментов крошечные монокристаллические стержни размером 1-2 на 0,1-0,2 миллиметра ломались при помощи металлических игл. Однако менее чем за секунду получившиеся в результате этого трещины самовосстанавливались. В будущем, применяя такую инновацию, можно будет создать неломающиеся дисплеи, которые «выживут» даже после падения с высоты. Пока разработка является только концептом, и об ее коммерциализации говорить рано. Технологию необходимо еще во многом доработать и провести множество дополнительных испытаний, после чего новые, «вечные» экраны смогут стать реальностью.

Источник: itcrumbs.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.09 / Мнение: Позитивная новость

02.07 / Влияние Ретроградного Юпитера: мечты 3 знаков зодиака скоро исполнятся

12.08 / В России появится детская вакцина от коронавируса

24.08 / «Не более 20 фильмов в год» – Александра Петрова ограничат в количестве главных ролей

17.05 / Биллу Гейтсу предъявили обвинения в поведении во время развода

14.10 / Мнение: О Ричере Джеке замолвите слово

26.06 / Мнение: Банкир Пугачев. Бессмысленный и беспощадный

15.05 / Медики назвали полезные свойства спаржи для организма

17.03 / Вылетевшая на тротуар иномарка попала на видео

15.10 / Кто убил девочку? – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика