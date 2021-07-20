Для самовосстанавливающихся экранов смартфонов создано стекло, «затягивающее» трещины

Ученые из Индии приблизили появление смартфонов с самовосстанавливающимися экранами. Новый вид стекла имеет свойство «затягивания» трещин даже после падения с высоты.

Со времени появления первого устройства с сенсорным экраном пользователи ожидают выхода на рынок «вечных» дисплеев, которые бы не царапались и не разбивались. Весомый шаг на пути к производству такого суперстекла сделали разработчики из Индии, изобретение принадлежит научной группе, представляющей Индийский институт научного образования и исследований из Калькутты и Индийский технологический институт из Харагпура. Разработанный материал представляет собой самовосстанавливающийся материал со свойством «затягивания» возникающих на нем трещин.

Такого рода «стекло» можно будет с успехом применять как в производстве «умных телефонов или планшетов», так и в автомобилестроении и даже авиакосмической сфере. Исследователям удалось преодолеть жесткость, аморфность и непрозрачность аналогичных материалов. Синтезированный органический материал является кристаллическим и отличается от остальных уникальной внутренней структурой.

В случае разрушении кристаллической поверхности между границами раскола благодаря особому упорядочению молекул возникает настолько мощная сила притяжения, что они снова соединяются. Инновационный материал по твердости превышает существующие на сегодняшний день аналоги как минимум в десять раз. Также у него отличные оптические показатели, что очень важно для производства дисплейных панелей. Еще одним преимуществом кристалла является то, что он пьезоэлектрический.

В ходе экспериментов крошечные монокристаллические стержни размером 1-2 на 0,1-0,2 миллиметра ломались при помощи металлических игл. Однако менее чем за секунду получившиеся в результате этого трещины самовосстанавливались. В будущем, применяя такую инновацию, можно будет создать неломающиеся дисплеи, которые «выживут» даже после падения с высоты. Пока разработка является только концептом, и об ее коммерциализации говорить рано. Технологию необходимо еще во многом доработать и провести множество дополнительных испытаний, после чего новые, «вечные» экраны смогут стать реальностью.

Источник: itcrumbs.ru