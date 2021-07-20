 

Фильм “Ржев”: Что не вошло в финальную версию картины?

20.07.2021, 19:28, Разное
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Российские СМИ опубликовали кадры из фильма “Ржев”, на которых главного героя, сыгранного Сергеем Жарковым, называют по фамилии.

Однако, в версии фильма, показанной зрителям, эти кадры были переозвучены, и вместо фамилии героя на них упоминается место действия — село Овсянниково.

В книге, по которой снят фильм, героя зовут Евгений Ильич Пригожин, однако по каким-то причинам, зрителям в финальной версии фильма его представили как Евгения Ильича — героя “без фамилии”.

Вышедший в феврале 2020 года фильм “Ржев” рассказывает о страшной битве во время Великой Отечественной войны в 1942 году.



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