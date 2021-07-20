В Москве открылась выставка детских рисунков “Наследие моего района”

Усилия столичных властей по благоустройству городских районов нашли отражение в рисунках молодых москвичей. На Никитском бульваре Москвы открылась выставка рисунков победителей детского конкурса “Наследие моего района”. До 28 июля жители и гости столицы смогут познакомиться с лучшими работами молодых дарований. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента культурного наследия.

“Департамент культурного наследия города Москвы открыл выставку работ победителей III городского конкурса детского рисунка “Наследие моего района”. До 28 июля на Никитском бульваре можно увидеть 40 лучших детских рисунков. На каждом из них изображен любимый уголок родного для школьника района столицы”, – уточнили ТАСС в ведомстве.

Напомним, ранее “Дни.ру” сообщали, что в Москве наградили победителей конкурса детского рисунка “Наследие моего района”. Памятные призы и дипломы получили 40 участников, занявших первые места во всех номинациях. Лучшие работы определяли известные художники, архитекторы, искусствоведы, скульпторы, педагоги, а также представители

Мосгорнаследия. В жюри конкурса были Алексей Емельянов, Петр Баранов, Зураб Церетели и другие признанные мастера.

Как рассказал глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, в этом году участники прислали рекордное число работ – около трех тысяч. Не может не радовать активная вовлеченность детей в жизнь города – в 2021 году в конкурсе приняло участие в два раза больше молодых москвичей.

“Каждая работа обладает уникальным характером. Видно, что участники вложили в рисунки душу, выбрали действительно интересные и дорогие для них городские объекты, постарались оригинально их изобразить”, – подчеркнул Емельянов.

В этом году профессиональное жюри оценивало конкурсантов по восьми номинациям, основной и семи дополнительным: “Москва космическая”, “Памятники-герои”, “Парки и усадьбы Москвы”, “Мосты и набережные Москвы”, “Памятники науки и технологии”, “Особый взгляд” и “Приз зрительских симпатий”.

Участники состязания были разделены на две категории: “Профессионалы” и “Любители”. Организаторы принимали работы детей в возрастных группах от 7 до 11 и от 12 до 15 лет.