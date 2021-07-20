Мнение: Путешествие во времени начальника ГИБДД Ставрополья

Найдено доказательство путешествия во времени.

Бывший начальник ГИБДД Ставрополья Сафонов (который теперь прочно будет ассоциироваться с золотым унитазом https://colonelcassad.livejournal.com/6922007.html в качестве финала карьеры в правоохранительных органах) переместился во времени на несколько месяцев назад и попытался предупредить себя и своих подельников о том, что взятки брать плохо.

Но Сафонов из настоящего не прислушался к посланию Сафонова из будущего, избежав тем самым последствий для пространственно-временного континуума.

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