 

Мнение: Путешествие во времени начальника ГИБДД Ставрополья

20.07.2021, 19:22, Разное
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Найдено доказательство путешествия во времени.
Бывший начальник ГИБДД Ставрополья Сафонов (который теперь прочно будет ассоциироваться с золотым унитазом https://colonelcassad.livejournal.com/6922007.html в качестве финала карьеры в правоохранительных органах) переместился во времени на несколько месяцев назад и попытался предупредить себя и своих подельников о том, что взятки брать плохо.

Но Сафонов из настоящего не прислушался к посланию Сафонова из будущего, избежав тем самым последствий для пространственно-временного континуума.

Источник: Colonel Cassad



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