 

Мнение: Психология носорога

20.07.2021, 19:20, Разное
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Врачей, призывающих к отказу от вакцинации от коронавируса, надо наказывать, заявил бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Так он прокомментировал в разговоре с «Лентой.ру» вопрос об ответственности за призыв к отказу от прививки по немедицинским показаниям.

Видимо, дела идут из рук вон плохо, если режим уже отбрасывает любые намеки на убеждение и начинает действовать исключительно в парадигме принуждения. Отмена QR-кодов в Москве – серьезное поражение для режима. Он был вынужден отступать назад, но это совершенно не означает, что он признал это поражение. Скорее, наоборот – теперь разумных решений от него ждать точно не приходится. Носорог налил кровью глаза и несется вперед, не разбирая дороги.

Нужно понимать, что отступление временное. "Выборы" вынуждают на какое-то время сменить тактику. Но стратегия остается прежней – любой ценой. Это означает, что террор и репрессии неизбежно последуют уже осенью. Другой вопрос, какой эффект это даст.

Пока сложился определенный консенсус – вы делаете вид, что нас пугаете, мы делаем вид, что боимся. Сама вакцинация уже мало кого интересует. Люди перестали воспринимать коронавирус как угрозу. И даже неважно, по какой причине – свыклись или пришли к выводу о том, что риски сосуществования с вирусом вполне приемлемы. Важно, что большинство перестало ощущать смертельную опасность и угрозу несмотря на все старания пропаганды.

Поэтому возобновление террора, причем с повышением его градуса приведет к известному принципу Ле-Шателье, когда в системе, выведенной принудительно из равновесия, возникает возвращающая сила, тем большая, чем сильнее возмущение, выводящее ее из равновесия.

Если власть сломает созданный консенсус, она вполне может создать и иной по своему характеру протест. Уже не бойкот, а активные действия.

Но носорог, который несется на баобаб с целью одним ударом выкорчевать тысячелетнее дерево, уже не думает. Он просто несется…

Источник: Эль Мюрид



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