 

Такой уж он человек — сложный – Личное мнение

20.07.2021, 19:14, Разное
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С непонятной лично мне целью Эмин Араз оглы Агаларов рассказал, почему выгнал жену Алёну из дома.

Я, говорит, сложный человек.


Фото: Соцсети

Помимо сложностей, были и две причины. Эмин не любит зануд, которые его пилят, а ещё он очень ревнивый.

Сложно быть сложным.

Несчастная Алёна Гаврилова была не только молодой и красивой. Она ещё хотела угодить, но так и не угодила Эмину:

«Алена старалась мне угодить, у нее это получалось, но проблема была, скорее всего, во мне, в моем образе жизни, мировоззрении».

Представили ситуацию? Она угождает, старается. А у него — образ жизни с мировоззрением.

Как тут ужиться?

«Меня раздражает, когда женщина пилит. Это для меня каторга, я хочу сбежать. Пока у меня не получается примерить костюм компромиссного человека. Я очень ревнивый. Если у меня случился приступ ревности, все может вокруг разрушиться».

Как вам такая жизнь? Она — пилит и раздражает. Он — ломает мебель в приступах ревности. Жить-то когда, если ему хочется сбежать, а потом возникают вопросы ревности, что же там было в его отсутствие?

«Всё должно быть так, как я хочу»!

Что тут скажешь? И я хочу. Да и любой человек хочет, чтобы было всё так, как он хочет! И не нужно стесняться этого, дорогой Эмин.

Если ты хочешь, чтобы было всё, как ты хочешь, можешь купить себе собаку, как это сделала я.

Сидеть! Лежать! Апорт! Все эти три команды мой пёсик уже выполняет. Надеюсь, в будущем, обучу его ещё приносить мне тапки — пока он их только грызёт.

С человеком, к сожалению, подобное провернуть сложнее, даже если он, как Алёна, и старается угодить. Понимает ли это избалованный мажорик?

Впрочем, может у Эмина и есть шанс найти себе жену нужной послушности, как считаете?

Источник: Лена Миро



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