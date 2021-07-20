 

Экс-президент Афганистана: Смена власти в стране невозможна без участия глобальных игроков

20.07.2021, 19:00, Новости дня
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Соединенным Штатам необходимо сотрудничать в Афганистане с Россией, Китаем, Ираном и Пакистаном, военное решение не будет успешным, сообщил экс-президент исламской республики Хамид Карзай на дискуссии международного клуба «Валдай».

«Краеугольным камнем этого конфликта является смена власти, которая не будет возможна без сотрудничества США с основными глобальными игроками, которые уже принимают участие в этом процессе. Я имею в виду Россию, Китай, Иран и Пакистан», – цитирует Карзая РИА «Новости».

По его мнению, военное решение «не приведет к успеху ни одной из сторон, только мирным путем можно добиться успеха».

Клуб «Валдай» проводит онлайн-дискуссию «Афганистан после ухода США: вакуум безопасности навсегда?».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указывал на стремительную деградацию ситуации в республике. Лавров заявил, что американские военные спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники. Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере страны, где в том числе активизируются боевики запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят». Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.

Запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. При этом президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны после ухода американских войск. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в РФ террористическим движением «Талибан». Однако Кабул не стал просить Вашингтон задержать вывод американских войск.



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