В Ростехе рассказали о новом легком истребителе с дальностью около 3 тыс. км

Новый российский легкий истребитель сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Скорость нового легкого истребителя составит 1,9 тыс. км в час, дальность – около 3 тыс. км», – приводит его слова ТАСС. Полезная нагрузка самолета составит более 7 тонн.

Ранее концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех» впервые представил на авиасалоне МАКС-2021 многофункциональную неуправляемую ракету повышенной эффективности С-13Б.