 

В Ростехе рассказали о новом легком истребителе с дальностью около 3 тыс. км

20.07.2021, 18:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новый российский легкий истребитель сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Скорость нового легкого истребителя составит 1,9 тыс. км в час, дальность – около 3 тыс. км», – приводит его слова ТАСС. Полезная нагрузка самолета составит более 7 тонн.

Ранее концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех» впервые представил на авиасалоне МАКС-2021 многофункциональную неуправляемую ракету повышенной эффективности С-13Б.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.06 / Нуланд обсудила с Кулебой подготовку визита Зеленского в США

15.10 / Бренд Mitsubishi представил обновленный кроссовер Eclipse Cross

11.11 / Демократы взяли большинство в палате представителей Конгресса США

18.07 / Во Львовской области задержали сирийских нелегалов – Госпогранслужба

31.07 / Российские ученые создали адресное лекарство от рака печени

20.01 / “Какая красивая посуда”, “Какая красота”. Фреймут показала семейный детский праздник

18.08 / Новые выборы и мирная передача власти. В координационном совете белорусской оппозиции объявили главные цели

28.07 / Молодые египтянки получили тюремный срок за «непристойные» танцы в TikTok

08.09 / “Неправильное направление”. В МИД Германии призвали Лукашенко к диалогу с оппозицией

19.09 / В России – более 6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Это максимум за два месяца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика