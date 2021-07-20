Летние репрессии

Как сажали, выдавливали из страны тех, кто хотел участвовать в политике.

За два месяца до выборов в Государственную думу политические репрессии в РФ достигли своего пика. Начиная с июня под катком успели оказаться все, кто потенциально мог помешать «правильному» проведению голосования: от СМИ и активистов до кандидатов в депутаты и правозащитников. Рассказываем в хронологическом порядке, кого успели обыскать, закрыть и арестовать за полтора летних месяца.

Андрей Пивоваров в суде. Фото: Наталья Кажан/ТАСС

Июнь начался с обысков дома у экс-директора организации «Открытая Россия» [признана в РФ нежелательной организацией] Андрея Пивоварова. Накануне его задержали в Санкт-Петербургском аэропорту Пулково и доставили в следственный комитет по делу об осуществлении деятельности нежелательной организации. В апреле этого года Генпрокуратура признала «ОР» нежелательной организацией и обвинила ее в осуществлении деятельности по дестабилизации внутриполитической обстановки. Тогда Генпрокуратура публично заявила, что такое решение связано непосредственно с выборами: «Эти организации осуществляют на территории РФ «специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в РФ выборов, признания их итогов нелегитимными». 27 мая Андрей Пивоваров заявил, что «Открытая Россия» прекращает свою деятельность, закрывает все отделения в регионах и аннулирует членство, чтобы избежать уголовного преследования, однако сам Пивоваров до сих пор сидит в СИЗО. 3 июля «Яблока» выдвинуло Андрея Пивоварова кандидатом в депутаты Госдумы по партийному списку.

Параллельно обыски прошли у политика и потенциального кандидата в депутаты Госдумы Дмитрия Гудкова. Первого числа десятки полицейских стали обыскивать дачи политика, его брата и родителей в Коломне. Одновременно следственные действия проводились в доме тети Гудкова Ирины Ермиловой и у его бывшего помощника Александра Соловьева. 1 июня полиция задержала Гудкова и его тетю, они проходили подозреваемыми по делу о причинении ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. На следующий день после задержания Гудкова отпустили в статусе подозреваемого. Тогда политик рассказал «Новой», что о возможных проблемах его предупреждали знакомые, связанные с российской властью: «Месяц назад

один мой высокопоставленный товарищ заявил, что из-за меня на «Яблоко» оказывается сильнейшее давление, вплоть до угрозы снятия списка, если тебя выдвинут.

Сказал мне на всякий случай готовиться к заведению какого-то дела на моих родственников. Но родителей своих я уже вывез в Болгарию, поэтому я не понял, каких вообще родственников они притянут». 6 июня Гудков покинул Россию на фоне уголовного преследования. Он заявил, что источники из администрации президента сообщили, что если политик не покинет страну, то уголовное дело против него будет продолжено вплоть до ареста.

Дмитрий и Валерия Гудковы. Фото: Михаил Скамьин / ТАСС

9 июня Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) [внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента], Фонд защиты прав жителей [внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента] и «Штабы Навального» [внесен Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму] экстремистскими организациями. Всем активистам организаций и тем, кто им донатит, грозит уголовная ответственность, если они продолжат свою деятельность. Само заседание проходило в закрытом режиме, журналистов на него не допустили. Интересы организаций представляли адвокаты из правозащитной «Команды 29». Дело о внесении организация Навального в список экстремистских организаций началось 16 апреля, когда прокуратура Москвы заявила, что они занимаются «созданием условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции».

Алексей Навальный во время заседания Преображенского суда. Фото: Пресс-служба Преображенского суда РФ / ТАСС

За два летних месяца полицейские трижды арестовали участницу Pussy Riot и ведущую «Дождя» Нику Никульшину. 12 июня ее задержали прямо в центре Москвы, пока она давала интервью YouTube-каналу «Редакция». Формальная причина — курение в общественном месте. За месяц до этого, 7 мая, ее арестовали на пять суток по обвинению в неповиновении полиции. 16 июня Никульшину задержали снова, ее арестовали на 15 суток, и снова по обвинению в неповиновении полиции. 2 июля, почти сразу после отбывания предыдущего ареста, ее опять задержали. На этот раз у полицейских была информация о том, что Никульшина якобы намеревалась сорвать чемпионат Европы по футболу в Петербурге.

13 июня стало известно, что канал «Дождь» исключили из официального журналистского пула президента. В разговоре с «Медузой» [включено Минюстом в перечень СМИ, выполняющих функцию иностранного агента] пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что исключение канала из кремлевского пула связано с тем, что «Дождь» освещал акции в поддержку Навального.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ направила в «компетентные органы» информацию об иностранном финансировании «Медиазоны» — издания, которое занимается освещением политических репрессий. Об этом стало известно 13 июня. Глава комиссии Василий Пискарев заявил, что это связано с обращением к ним Фонда защиты национальных ценностей, который потребовал признать СМИ иностранным агентом. «Представленная информация об участии издания в политической деятельности и получении финансирования из-за рубежа заслуживает внимания и направлена нами в компетентные государственные органы для рассмотрения и принятия предусмотренных законом мер», — пояснил Пискарев. Затем все тот же Фонд защиты национальных ценностей призвал признать иноагентом и главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова.

Сергей Смирнов. Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

В ночь на 18 июня сотрудники Следственного комитета задержали муниципального депутата Тверского района Москвы Кетеван Хараидзе, которая ранее заявила, что планирует принять участие в выборах в Госдуму. С шести вечера 17 июня у нее дома проходил обыск: у политика изъяли телефон, компьютер и две пятитысячные купюры из пальто, которые, по словам Хараидзе, она туда не клала. Депутату предъявили обвинение в мошенничестве. Сама Хараидзе связывает свое задержание с тем, что последние месяцы она защищала права жителей Тверского района в конфликте с застройщиком элитных вилл. С момента задержания и до 12 июля политик находилась в СИЗО, где ей в 30-градусную жару вместо воды давали кипяток. В начале этой недели ее выпустили из СИЗО под домашний арест.

Министерство юстиции приостановило до сентября регистрацию партии «Парнас», которая в марте пояснила о том, что планирует участвовать в выборах в Госдуму. О решении Минюста партия сказала 18 июня. «Парнас» назвал это «новым инструментом неправового ограничения избирательных и политических прав граждан, который стал частью кампании по полной зачистке избирательного поля от несогласных и нелояльных действующей власти политических сил». В Минюсте же заявили, что основанием для приостановки регистрации стали технические недочеты при оформлении партийных документов.

23 июня Кунцевский суд Москвы назначил административный арест сроком на 15 суток участнице Pussy Riot Марии Алехиной за неповиновение полицейскому. Адвокат Алехиной Ольга Карлова заявила, что активистку задержали за то, что она якобы планировала протестную акцию, приуроченную к годовщине начала ВОВ. В тот же день по 15 суток получили еще двое участников Pussy Riot Анна Кузьминых и Александра Софеева, муниципальный депутат Люся Штейн и активистка Ольга Шалина.

25 июня стало известно, что политику Илье Яшину не разрешили участвовать в довыборах в действующий созыв Мосгордумы из-за того, что он поддерживал Алексея Навального. «Избирательная комиссия сообщила, что я признан «лицом, причастным к экстремистской деятельности» и участвовать в выборах мне запрещено. С выборов меня сняли в первый же день», — пояснил политик. Из-за поддержки Навального не дали открыть счет для участия в выборах в Госдуму и Олегу Степанову, который планирует выдвигаться по 201-му округу.

Илья Яшин. Фото: Ведомости / ТАСС

12 июля Илья Яшин покинул пост главы Красносельского района Москвы из-за давления прокуратуры на муниципалитет. ««Прокуратура трясет бухгалтерию и аппарат бесконечными проверками. Наши сотрудники тратят значительную часть рабочего времени, чтобы отвечать на запросы силовиков. Полагаю, что прокуратура выполняет политический заказ, который связан с моей оппозиционной деятельностью. Задача — парализовать нашу работу и разрушить то, что мы построили за эти четыре года», — пояснил Яшин.

В московском аэропорту Шереметьево 30 июня задержали экс-режиссера канала «Навальный LIVE» Алексея Яковлева. Его повезли на допрос по делу о мошенничестве, которое в декабре прошлого года завели против Алексея Навального. Тогда следствие заявило, что связанные с политиком структуры собрали с физлиц более 588 млн рублей в качестве пожертвований. По версии следствия, из этой суммы Навальный «совместно с иными лицами» потратил на личные цели более 356 млн рублей. Накануне бывшего главу ФБК Ивана Жданова объявили в федеральный розыск по делу о неисполнении решения суда.

С 7 июля заблокирован сайт издания Readovka. Редакция оказалась вынуждена заблокировать ресурс из-за постановления Видновского городского суда, вынесенного еще в марте прошлого года. Постановление было вынесено из-за материала про «Совхоз имени Ленина», в котором рассказывалось о передаче половины акций предприятия депутату Госдумы от «Единой России» Дмитрию Саблину через жену политика Павла Грудинина. Саблин подал в суд на издание.

15 июля Генпрокуратура решила, что на сайте правозащитной организации «Команда 29», адвокаты которой представляют интересы ФБК в суде, распространялись материалы нежелательной организации Společnost Svobody Informace, зарегистрированной в Чехии. Уже 16 июля сайт «Команды 29» был заблокирован по решению Роскомнадзора, адрес сайта внесли в «Единый реестр доменных имен сайтов, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено». Правозащитники заявили, что они расценивают решение прокуратуры как «акт беспрецедентного политического давления на правозащитные институты» и планируют его обжаловать в суде.

Фариза Дударова

—