Настя Ивлеева объяснила, почему перестала общаться с Идой Галич: “Потеряли общую нить”

Около двух лет назад весь интернет обсуждал разлад в дуэте Ивлеева-Галич: с момента, как Ида Галич забеременела и стала больше времени уделять семье, ее общение с лучшей подругой Настей Ивлеевой почти прекратилось. Поклонники двух блогерш пытались понять, в чем причина их ссоры, но обе все это время хранили молчание или отшучивались, отвечая на каверзные вопросы.

Расставить все точки над “i” они решили лишь сейчас и на глазах у всех: в пилотном выпуске нового YouTube-шоу 31-летней Иды Галич “Есть вопросики” девушки откровенно рассказали о своем разладе, причем каждая из них рассказала свою точку зрения на произошедшее. Первой решила высказаться 30-летняя Настя Ивлеева, которая, по слухам, рассталась со своим мужем Элджеем:

В какой-то момент мы потеряли общую нить. Может быть, не мы, а я потеряла. Скажу честно: то, что ты забеременела, это тоже неотъемлемый факт. Это нормально. У тебя произошел скачок в жизни, который понятен только тебе. Это эмоции, которые я никак не могу понять, а у тебя там целая жизнь. Она перевернулась и изменилась, ты стала иначе мыслить. До этого у нас же тоже интересная жизнь была: мы с тобой кутили, вертели, снимали, гуляли. Мне было сложно перестроиться с этого “хоп-хей-ла-ла-лей” в подругу, которая вдруг начинает понимать какие-то очень интимные, тихие, скромные времена, которые настали в твоей жизни. У тебя появились запросы в отношении меня, которые для меня были несколько непривычны. Я как человек-холостяк, которому внезапно сказали: “А давай дома посидим, чайку попьем”. Со временем, возрастом и опытом я понимаю, что с моей стороны было абсолютно неправильно просто отказаться от этого.

Далее слово взяла Ида Галич – впервые публично она высказала подруге свои претензии:

Это было изменение моей личности, да. Но я же несильно трансформировалась. Я кутила, веселилась и дальше. Я долгое время обижалась на тебя. Хотя, это, наверное, неправильно. Чего обижаться – ты взрослый человек.

Я скажу о вещи, которая гложет меня. Когда мы с тобой тусили, кутили, я однажды спросила тебя в каком-то пьяном угаре, что будет, когда я забеременею. И ты сказала: “Галич, я буду держать тебя за эту руку и буду рядом столько, сколько нужно”. Когда я один раз написала тебе в директ и попросила уделить мне немного времени, ты сказала: “Сорян, Вась, я сейчас занята и иду в кино”. Я спросила, почему ты не позвала меня в кино, а ты ответила: “Ну, я же не позвала всех в кино”. Я понимаю, что ты была уставшая. Но не было бы и спроса, если бы не было того разговора и той уверенности, что это будет всегда. Это меня сильно подкосило. Ты красиво написала: “Я готова быть другом, но не лучшим”. А я не умею так, у меня нет полумер. Я тебя любила искренне и готова была дать тебе все. А если я тебя не люблю, то не дам ничего.

По мнению Иды, Настя не смогла быть подругой на 100%:

Ты была после “Решки”, тебе, возможно, не нужна была подруга, которая требует внимания. Я не считаю себя идеальным другом. Меня могло быть много, я могла прое***… Но была обида, были мои “ожидания и реальность”. Эта ситуация меня сильно подкосила. Ты красиво говорила: “Я могу быть другом, но не лучшим”. Я не умею так. У меня нет полумеры. Я тебя любила искренне, готова была отдать все, но, если я тебя не люблю, я тебе не дам ничего. Это мое проклятие, мне кажется, — я не могу с кем-то общаться на 50. Я в тебе растворюсь, но также и зае***. Не было бы спроса, если бы не было того пьяного разговора. И не было бы уверенности, что так будет всегда. А так как этого не случилось, это было самым жестким.

В ответ на это Настя заявила, что да, она испугалась ответственности, но позже делала шаги навстречу, однако Ида сама не желала идти на контакт:

Я совру, если скажу, что не думала об этом. За тот момент, что мы не общались, у меня были попытки: “Идочинк, пойдем вина попьем”. Ты соглашалась, но я видела, что ты не сильно идешь навстречу. Эти моменты заставили меня проанализировать ситуацию, почему так: мы тепло отзываемся друг о друге, а потом я понимаю: “А почему она должна соглашаться?” Я начала копаться и провела аналогию с беременной женщиной и мужчиной, который отказался от ребенка и ушел некрасиво. И здесь только такой вариант развития событий.

Здесь была абсолютно моя неготовность нести ответственность за слова, которые я говорила, и ту дружбу которую я обещала. Проще было убежать, чем работать над этим. Я искренне переживала за эту историю. И когда я брала на себя ответственность за принятие этого решения, я не до конца понимала, как больно и ужасно это выглядело со стороны. “Я ж как бы предупредила… Ну все супер”, — думала я. А потом понимала… Жизнь подкидывала мне и людей, и ситуации, которые на моем примере заставили обратить внимание на ситуацию и задуматься о многих вещах. Сейчас я признаю свою вину. Это мой некрасивый поступок. Я люблю и скучаю.

Галич и Ивлеева также обсудили и другие темы, но вот об Элджее они так и не поговорили, а в конце они крепко обнялись. Фанаты девушек и зрители, посмотревшие выпуск, сошлись в комментариях во мнении, что Ида искренне говорила о своих чувствах, тогда как Настя лукавила, не была до конца честной и даже была немного высокомерной.