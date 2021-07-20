 

Монастырский про убийство Шеремета: выводы о качестве следствия можно будет сделать после приговора суда

20.07.2021, 18:44, Новости дня
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“Именно от двух судей и трех присяжных, отобранных стороной обвинения и стороной защиты, зависит судьба трех подозреваемых в гибели Павла Шеремета. Только после объявления приговора суда можно будет делать выводы о качестве и профессионализме следствия”, – отметил глава МВД.

По словам Монастырского, его позиция по делу об убийстве Шеремета “искренняя и открытая”.

“Поэтому родные, близкие, украинское общество – все мы должны дождаться решения суда, который установит истину в этом деле”, – подчеркнул глава правоохранительного ведомства.

https://www.facebook.com/moden.ua/posts/4098988783482560

Контекст:

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда”, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

Следствие рассматривало четыре версии мотивов убийства Шеремета: профессиональная деятельность, личные неприязненные отношения, дестабилизация ситуации в Украине, убийство по ошибке (вместо Притулы).

В феврале 2017 года приоритетной версией полиция называла журналистскую деятельность Шеремета, а в декабре 2019 года основной версией стала дестабилизация ситуации в Украине путем убийства известного человека.

12 декабря 2019 года на тот момент министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных, ими стали врач Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко и военная медсестра Яна Дугарь.

Все они были арестованы, позже их выпустили из СИЗО: Дугарь – под личное обязательство, Кузьменко и Антоненко – под домашний арест. Вину подозреваемые не признают. Их защита и СМИ обращали внимание на многочисленные нестыковки в доказательствах против них.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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