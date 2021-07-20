 

Помидоры могут предупредить друг друга о появлении вредителей

20.07.2021, 18:40, Разное
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Учёные из Федерального университета Пелотаса в Бразилии доказали, что помидоры могут предупредить друг друга о появлении вредителей. Таким образом растения копируют поведение нервной системы человека.
Передача электрических сигналов в теле человека происходит благодаря нейронам. У растений отсутствуют эти важные составляющие, но имеются ксилема и флоэма. Это тонкие трубки для циркуляции сока между корнями, и они же выполняют функцию нервной системы растения. Для подтверждения своей теории исследователи взяли помидоры черри и закрыли их в клетке Фарадея. Это необходимо, чтобы исключить любые электрические импульсы извне, так как конструкция блокирует любую активность за её пределами. На здоровые листья поместили гусениц моли, которые тут же принялись поедать растение. В это время через каналы началась передача импульсов к тем стеблям и листьям, до которых вредители ещё не добрались. Они начали активно выделять перекись водорода. Учёные уверены, что это делается для предотвращения заражения инфекциями.

Исследователи продолжают изучать своеобразную нервную систему у растений. Они также отметили, что при появлении потенциального вредителя, сигналы для разных плодов отличались. Если гусеницы употребляли в пищу неспелый помидор, то растение реагировало не так, как когда вредитель поедал спелый плод.

Источник: mir24.tv



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