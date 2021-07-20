Ученые заявили об эффективности экстракта полыни против COVID-19

В ходе проведения исследования исследователи из Германии и Дании установили, что экстракт полыни весьма эффективен против COVID-19. Испытания вещества артемизинина, которое есть в составе растения, проводили в лаборатории на клетках человека.

В полыни однолетней присутствует биоактивное соединение, которое применяют для лечения различных вирусных инфекций, в том числе, малярии. Ученые доказали, что артемизинин безопасен для людей. Так как лекарственного препарата против SARS-CoV-2 еще не изобрели, немецкие и датские исследователи решили протестировать на клетках человека эффективность полыни и ее производных. Модельными вирусами были датский и немецкий штаммы. Согласно результатам исследования, соединения подавили вирус, включая и клетки легких.

Ученые отметили, что у экстракта полыни «маленькое терапевтическое окно», поэтому лекарство, созданное на его основе, поможет сразу после попадания SARS-CoV-2 в организм. В ближайшем будущем будут проводиться клинические испытания, чтобы точнее оценить эффект артемизинина и его производных при лечении COVID-19.

Источник: ria.ru