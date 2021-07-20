Три чашки любого чая в день оказывают положительное действие на здоровье

Всего три чашки абсолютно любого чая в день способны заметно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и положительно скажутся на здоровье человека. Об этом пояснила международная группа учёных после изучения 60 различных исследований.

Все эксперименты находились в доступе в базе данных Всемирной организации здравоохранения. Доктор Памела Мейсон рассказала, что все изучения влияния чая на организм человека оказались исключительно положительным. Это касается всех сортов чая для любой возрастной группы. Оптимальным будет употребление от 2 до 4 чашек этого напитка ежедневно в течении всего дня. В этом случае существенно снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Всё дело в полифенолах чая, которые способны регулировать уровень холестерина в крови. Также эти вещества снижают артериальное давление за счёт повышения оксида азота. В дополнение ко всему даже одна порция чая оказывает положительный эффект на организм из-за содержащихся в его составе антиоксидантов.

Ещё одним неоспоримым преимуществом чая является его способность расслабить человека. Во многих народах, включая Китай и Японию, традиционно пьют чашку чая перед медитацией, чтобы ещё больше расслабить тело и сознание. Этот эффект имеет научное обоснование, так как активные вещества в напитке снижают уровень гормона стресса кортизола. Они же помогают сбросить вес и, если дополнить диету зелёным чаем, можно потерять до 3,3 килограммов за 12 недель. У чая также имеется способность снижать риск развития диабета 2 типа и на 38% уменьшить возможное появление остеопороза, при котором кости становятся хрупкими из-за вымывания кальция.

Источник: yandex.ru