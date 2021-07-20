Московские коммунальщики подготовили к отопительному сезону больше половины жилых домов

Как бы парадоксально это не звучало, для коммунальных служб российской столицы зимний сезон наступает летом. Пока простые москвичи жалуются на аномальную жару, коммунальщики активно проверяют технические коммуникации и объекты инфраструктуры, чтобы тепло в жилые дома пришло вовремя и в холодный период года не возникали нештатные ситуации.

На дворе середине июля, а больше половины жилого фонда Москвы уже готово к отопительному сезону. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Всего же до 1 сентября коммунальные службы подготовят более 34 тысяч многоквартирных домов.

“Городские службы ведут масштабную работу по подготовке к новому отопительному сезону, на сегодняшний день полностью готово около 20 тысяч жилых зданий, что составляет 60 процентов от плана”, — подчеркнул Бирюков.

Кроме того, заммэра отметил, что в общей сложности до начала осени гидравлические испытания проведут на 17 тысячах километров тепловых сетей. Во время работ специалисты должны выявить потенциально ненадежные участки. В случае обнаружения неисправностей коммунальщики смогут оперативно устранить их. Сложный комплекс работ позволяет предотвратить возможные повреждения в отопительный период и обеспечить бесперебойное теплоснабжение.

Глава комплекса городского хозяйства также добавил, что подготовку к осенне-зимнему периоду ведут московские энергетики. На данный момент они уже отремонтировали 127 котельных и 5,2 тысячи тепловых пунктов. Кроме того, завершен ремонт 42 километров воздушных и 48,5 километра кабельных линий электропередач.

“Сотрудники АО “Мосводоканал” провели профилактический осмотр более 12 тысяч километров водопроводных и 3,8 тысячи километров канализационных сетей, отремонтировали 410 пожарных гидрантов и 11,7 тысячи колодцев”, — уточнил Бирюков.

Важно отметить, что подготовку к отопительному сезону ведут и сотрудники АО “Мосгаз”. Так, специалисты газовой службы уже завершили профилактический ремонт 984 километров наружных газопроводов и реконструировали еще 30 километров. Всего к осенне-зимнему периоду в Москве планируется подготовить более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов. Все мероприятия будут завершены до 1 сентября 2021 года.