 

Московские коммунальщики подготовили к отопительному сезону больше половины жилых домов

20.07.2021, 18:34, Разное
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Как бы парадоксально это не звучало, для коммунальных служб российской столицы зимний сезон наступает летом. Пока простые москвичи жалуются на аномальную жару, коммунальщики активно проверяют технические коммуникации и объекты инфраструктуры, чтобы тепло в жилые дома пришло вовремя и в холодный период года не возникали нештатные ситуации.

На дворе середине июля, а больше половины жилого фонда Москвы уже готово к отопительному сезону. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Всего же до 1 сентября коммунальные службы подготовят более 34 тысяч многоквартирных домов.

“Городские службы ведут масштабную работу по подготовке к новому отопительному сезону, на сегодняшний день полностью готово около 20 тысяч жилых зданий, что составляет 60 процентов от плана”, — подчеркнул Бирюков.

Кроме того, заммэра отметил, что в общей сложности до начала осени гидравлические испытания проведут на 17 тысячах километров тепловых сетей. Во время работ специалисты должны выявить потенциально ненадежные участки. В случае обнаружения неисправностей коммунальщики смогут оперативно устранить их. Сложный комплекс работ позволяет предотвратить возможные повреждения в отопительный период и обеспечить бесперебойное теплоснабжение.

Глава комплекса городского хозяйства также добавил, что подготовку к осенне-зимнему периоду ведут московские энергетики. На данный момент они уже отремонтировали 127 котельных и 5,2 тысячи тепловых пунктов. Кроме того, завершен ремонт 42 километров воздушных и 48,5 километра кабельных линий электропередач.

“Сотрудники АО “Мосводоканал” провели профилактический осмотр более 12 тысяч километров водопроводных и 3,8 тысячи километров канализационных сетей, отремонтировали 410 пожарных гидрантов и 11,7 тысячи колодцев”, — уточнил Бирюков.

Важно отметить, что подготовку к отопительному сезону ведут и сотрудники АО “Мосгаз”. Так, специалисты газовой службы уже завершили профилактический ремонт 984 километров наружных газопроводов и реконструировали еще 30 километров. Всего к осенне-зимнему периоду в Москве планируется подготовить более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов. Все мероприятия будут завершены до 1 сентября 2021 года.



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