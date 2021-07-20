Врачи представили предложения в народную программу «Единой России»

Чтобы отечественная медицина успешно функционировала, учитывала наиболее актуальные запросы людей, отвечала требованиям времени, ей надо поставить «диагноз» и выработать алгоритм дальнейшего «лечения». В этом может помочь площадка «Единой России», сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«Россия – большая страна, и не везде есть то, что есть в больнице в Коммунарке. Тем не менее, мы обязаны заложить такие критерии развития здравоохранения, чтобы и жители мегаполиса, и сельских территорий чувствовали качественные изменения в современной медицине», – приводятся слова Проценко на сайте ЕР.

В свою очередь главврач Чебоксарской районной больницы Владимир Викторов считает, что вопрос финансирования – один из главных для оказания своевременной и качественной медпомощи. Существующие нормативы выделения средств на фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) необходимо пересмотреть, так как это звено медицины наиболее приближено к человеку.

«Мое предложение – ввести повышающий коэффициент подушевого финансирования для сельских жителей. И дополнительно стимулировать медиков к работе в сельских районах», – сказал он.

По словам заместителя руководителя исполкома ОНФ Артема Бичаева, не менее важно для оказания качественных медицинских услуг на селе строительство новых и модернизация уже имеющихся фельдшерско-акушерских пунктов. К примеру, по данным ОНФ, за 2020 год в регионах было построено немногим более 70% от запланированного количества медицинских объектов. За первые шесть месяцев текущего года отставание удалось ликвидировать, и число сданных объектов достигло 1268 из запланированных на 2020 год 1359-ти.

«Мы проверяли, как осуществлялось строительство этих объектов, привлекали специалистов. Потому что эти объекты должны качественно функционировать после сдачи. И на сегодняшний день в шести субъектах РФ 91 объект не введен в эксплуатацию. А на 16 объектов в Тверской области даже закупочные процедуры не проходят, в Единую систему не вводил никто никакие данные», – рассказал Бичаев.

Главный хирург, медицинский директор GMS Hospital (Москва) Бадма Башанкаев отметил, что серьезное влияние на качество медицинских услуг в сельской местности оказывает и кадровый дефицит медицинских специалистов. Он вызван, в том числе тем, что выпускники вузов стремятся попасть на работу в учреждения в крупных городах. Москва, Санкт-Петербург и другие мегаполисы «как пылесос засасывают всех».

«Молодые люди, которые только выпустились из института, у которых нет какого-то безумного блата и стремления работать в столицах, хорошо «идут на жилье». Миллион в качестве «подъемных» средств [который выделяется по программе «Земский доктор»] – не всегда достаточен», – констатировал он.

При этом главврач Федерального центра нейрохирургии, депутат Тюменской областной Думы Альберт Суфианов отметил, что в ряде регионов актуален и вопрос информирования местных жителей о возможностях получения медпомощи. Чаще всего люди попросту не знают о том, что могут получать высокотехнологичные медицинские услуги. По его словам, сегодня для обследований активно применяются телемедицинские технологии.

«За 10 лет здесь проведено более 40 тысяч высокотехнологичных операций пациентов с территории всей РФ. С момента основания центра создана возможность каждому гражданину получить срочную дистанционную консультацию нейрохирурга, в результате чего 18% оперируются исключительно после дистанционных консультаций – это около тысячи пациентов в год», – рассказал он.

Первый замглавы Минздрава Виктор Фисенко поблагодарил участников консилиума за предложенные инициативы по развитию системы здравоохранения.

«Здесь собралась команда, которая представляет специалистов от федеральных и районных больниц до подстанций и станций скорой помощи. Обо всех программах и тенденциях вы, безусловно, знаете: о ФАПах, врачебных амбулаториях, модернизации «первички» и прочих вопросах», – сказал замминистра.

По мнению Проценко, расшить «узкие места» сферы здравоохранения поможет народная программа «Единой России». «Мы должны воспользоваться инструментом, который нам предоставляет партия. Все, что мы обсудили, можно внести в народную программу и этим помочь нашим коллегам в Минздраве. Мы рассчитываем на их активную помощь», – сказал он.

Напомним, проект «Консилиум с Денисом Проценко» – это серия видеоконференций с экспертами в сфере здравоохранения и главным врачом больницы в столичной Коммунарке Денисом Проценко. Участники обсуждают проблемы в сфере здравоохранения и предлагают пути решения вопросов. Озвученные инициативы будут включаться в народную программу «Единой России», в которой медицине посвящен отдельный раздел.