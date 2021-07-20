Девушка пострадала от взрыва снаряда времен Великой Отечественной в Калининграде

В Калининграде несовершеннолетняя пострадала от разорвавшегося боеприпаса времен войны, когда разожгла костер на берегу реки, сообщили в региональном УМВД.

«В дежурную часть ОМВД РФ по Центральному району Калининграда поступило сообщение из больницы о том, что в приемный покой поступила 16-летняя калининградка с ранением плеча. Сотрудники полиции установили, что девушка отдыхала с родителями на берегу реки Преголя. По предварительной информации, во время горения костра произошла детонация боеприпаса времен Великой Отечественной войны, который находился под землей», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Там пояснили, что на место приезжала следственно-оперативная группа отдела полиции и Росгвардия. Они осмотрели место происшествия, других опасных предметов там не обнаружили.