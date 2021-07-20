Политолог: Киев не получит немецкие деньги в рамках сделки с США по «Северному потоку – 2»

Киев не сможет получить немецкие деньги в рамках сделки с США по «Северному потоку 2», так как в настоящее время Берлин просто не располагает такими суммами, считает немецкий политолог Александр Рар.

«Украинцы не будут рады. Как следует из реакции Киева, они ждут денег. Но сейчас другая ситуация, деньги не могут быть подарены Украине просто за противостояние с Россией», – сообщил РИА Новости политолог.

Он также добавил, что «у немецкого государства нет таких денег, речь может идти о призыве к немецким компаниям работать в Украине, однако для этого там должна быть изменена правовая система, в частности положения о частной собственности».

«Немцы хотят помочь, но они будут использовать механизмы рыночной экономики. Украинцы должны создать предпосылки для того, чтобы помощь была оказана. Для этого Киев должен сделать домашнее задание в области права, политических реформ. Это долгий путь и он вызовет непонимание у украинцев, которые считают, что они просто должны получить немецкие деньги», – уверен политолог.

Рар считает, что со стороны США меньше исходит «заинтересованность в продаже своего СПГ в Германию и ЕС, в контроле над энергетической политикой ЕС», однако они тоже не хотят «оплачивать развитие Украины». При этом после пандемии коронавируса Европу ждут более или менее острые экономические кризисы, и «они не пощадят Украину, можно представить себе, до какой степени Киев будет нуждаться в деньгах, если уже есть сложности в оплате кредитов».

Поэтому, считает политолог, в Вашингтоне хотели бы «прикрепить Украину к российскому «денежному крану» в течение последующего десятилетия» в рамках договора о транзите газа из РФ в Европу. Он отметил, что США хотели бы, чтобы в Германии «дали твердые гарантии о том, что в случае прекращения газового транзита через Украину в связи с работой «Северного потока – 2» Берлин компенсирует Киеву ущерб».

«Теоретически Германия может пообещать, что если такой случай, в который вообще никто не верит, наступит, то Украине будет оказана помощь. Но конкретно Германия не может сейчас просто так передать Украине деньги. Германия может пообещать США включить Украину в европейский энергетический союз, но в данном направлении ЕС ориентируется сегодня не на газ, уголь и нефть, а на возобновляемую энергетику. Это значит, что у Украины нет других возможностей, кроме как пойти по пути возобновляемой энергетики», – добавил Рар.

Ранее стало известно, что США и Германия смогли преодолеть разногласия по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2». Источник Reuters заявил, что «все выглядит хорошо». Завершение переговоров ожидается «в ближайшие дни».

Напомним, президент США Джо Байден на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Вашингтон и Берлин «абсолютно едины во мнении, что России нельзя позволить использовать энергию в качестве оружия, в качестве инструмента принуждения или угрозы против своих соседей». Меркель считает, что «Северный поток – 2» должен быть дополнением к транзиту газа через Украину, «все остальное вызвало бы большую напряженность».

В частности, Ангела Меркель заявляла, что Германия и Еврокомиссия приложили много усилий для заключения соглашения между Москвой и Киевом о транзите газа через Украину, и стоит надеяться, что он будет обеспечен и по истечении срока действия договора в 2024 году. По ее словам, есть «множество инструментов, которые по большей части находятся в руках не германской, а европейской стороны и которые можно использовать» в случае прекращения транзита.