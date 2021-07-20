Размножение депутата Вишневского

Госсоветник Санкт-Петербурга и единоросс взял фамилию оппозиционера из «Яблока» и ушел к «Зеленым». Как в РФ делаются выборы — рассказывает «Новая».

Петербург знает одного политика по фамилии Вишневский — Бориса Лазаревича Вишневского, руководителя фракции «Яблока» в городском парламенте, известного своей правозащитной и градозащитной деятельностью, обозревателя «Новой газеты». Перед сентябрьскими выборами в Госдуму и петербургское Законодательное собрание Борисы Вишневские стали размножаться.

Технология не нова, применяется еще с конца прошлого века: перед выборами некие маргиналы берут фамилии, а иногда и имена оппозиционных политиков, официально меняют паспорт, а затем регистрируются в качестве кандидатов по тем же округам. По замыслу организаторов кампании (идею приписывают политтехнологу Алексею Кошмарову, ныне Трубецкому) часть избирателей, намеренных отдать голос оппозиционеру, по ошибке проголосуют за спойлера-однофамильца.

Эксклюзив петербургского выборного сезона 2021 года — в калибре. Никогда раньше столь значимые фигуры не использовались в роли клоунов.

Три в одном

Борис (Лазаревич) Вишневский пояснил о выдвижении своей кандидатуры на выборах в Государственную думу (избирательный округ № 216) и в Законодательное собрание Петербурга (избирательный округ № 2) в мае 2021 года. Оба округа — центр города. 6 июля 2021 года партия «Зеленые» выдвинула на думские выборы своего кандидата по 216-му округу — Бориса Ивановича Вишневского. 17 июля 2021 года петербургский избирком сказал о регистрации в качестве претендентов на мандат депутата ЗакСа по 2-му городскому избирательному округу сразу двух Вишневских-самовыдвиженцев: упомянутого выше Бориса Ивановича и Бориса Геннадьевича. То есть в случае успешного сбора подписей кандидатами в бюллетене будут перечислены подряд трое Борисов Вишневских.

Двое Борисов — Иванович и Геннадьевич — оказались схожи в одном: о них никто никогда ничего не слышал.

Даже председатель партии «Зеленых», выдвинувшей Ивановича в Госдуму, в интервью «Фонтанке» не смог ничего рассказать об однопартийце, ограничившись утверждением, что Иванович — человек. Иванович и Геннадьевич, если верить Сети, умудрились дожить до зрелых лет, не оставив о себе электронного следа. Ни социальных сетей, ни мест учебы или работы, вообще никаких упоминаний — нигде. Ничего. Так не бывает. Мы присмотрелись к новоявленным Вишневским. Нашли и рассмотрели.

Иванович

На сайте петербургского избиркома указаны предусмотренные законом данные о кандидате — Вишневский Борис Иванович родился 17 апреля 1962 года в деревне Пономарево Кирилловского района Вологодской области. Зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Временно не работает.

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Немного, но нам хватило, чтобы найти его предыдущую инкарнацию. Пономарево подвело электоральных комбинаторов. По данным Всероссийской переписи населения 2002 года, в Пономарево проживало семь человек. Если верить Википедии, в 2010 году оставалось пять жителей. Сколько проживало в 1962 году, неизвестно, но явно не тысячи, и вряд ли в деревне каждый год рождались десятки детей. Уроженец Пономарево в Петербурге нашелся. Иванович по отчеству, он не просто родился в Пономарево, но и появился на свет в один день с Борисом Ивановичем Вишневским, 17 апреля 1962 года. Предположить, что в один день в крохотной вологодской деревушке родилось двое младенцев с отчеством Иванович и, повзрослев, оба этих Ивановича переехали в Петербург и (спойлер) оба стали политиками — за пределами вероятности. «Новая газета» полагает, что можно уверенно утверждать — это один человек.

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До принятия фамилии и имени Бориса Вишневского — Виктор Иванович Быков. Государственный советник Санкт-Петербурга 3-го класса. Действительный муниципальный советник 2-го класса. Выпускник юридического факультета Ленинградского университета 1990 года. В прошлом — адвокат, муниципальный депутат, председатель избиркома муниципалитета «Сенной округ», депутат и глава муниципалитета петербургской Коломны, руководитель муниципальных казенных учреждений, в 2016–2018 годах главный (так на сайте «ЕР». — Ред.) помощник зампреда ЗакСа Сергея Соловьева, в 2018–2019 годах — председатель избиркома Адмиралтейского округа.

Судя по сайту «Единой России», сейчас — секретарь местного отделения «ЕР» муниципального округа МО-78 и руководитель общественной приемной «ЕР» в Адмиралтейском районе.

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По телефону Борис Иванович (или Виктор Иванович) от нового имени отрекся:

— Здравствуйте. Мне нужен житель Вишневский Борис Иванович.

— Вы ошиблись.

— Простите, так я с Виктором Ивановичем Быковым разговариваю?

Собеседник отключился, не ответив. Вопросы были направлены ему в мессенджер. Мы поинтересовались, соответствует ли действительности наша информация о смене имени и фамилии, а также о причине такой метаморфозы. Мы попросили сообщить, известно ли партии «ЕР» о смене установочных данных одним из ее функционеров и о выдвижении на выборы в Госдуму от другой партии? Еще один важный вопрос: как к Борису (Виктору?) Ивановичу теперь правильно обращаться? Господин Вишневский (бывш. Быков) вопросы прочел, но никак не отреагировал.

Мы не смогли точно установить дату, когда господин Быков стал господином Вишневским. Судя по партийному сайту, в первых числах марта 2021 года он под своей первой фамилией проводил прием жителей от лица «ЕР»

— как руководитель общественной приемной партии в Адмиралтейском районе и как руководитель фракции — в муниципалитете МО-78 (информацию об этом можно найти в архиве сайта муниципалитета).

Интересно, что в том же 216-м думском округе, что и Борис Лазаревич от «Яблока» и Борис Иванович от «Зеленых», за мандат будет бороться кандидат от «ЕР» Сергей Соловьев, видный партиец, заместитель председателя Законодательного собрания.

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва Сергей Соловьев. Фото: assembly.spb.ru

Практически вся его политическая история связана с Адмиралтейским районом города, как и у его конкурента Быкова, ныне выступающего под фамилией Вишневский. Быков не просто шел в кильватере карьеры Соловьева, он был его главным, как подчеркивается на сайте «ЕР», помощником, и даже автомобиль Соловьева (указанный в декларации за 2000 год) Mercedes Benz E 400 4MATIC ранее, по данным «Новой», был зарегистрирован на господина Быкова. Мы спросили Сергея Соловьева, знаком ли он с Борисом Ивановичем Вишневским:

— Сергей Анатольевич, вы по 216-му округу выдвигаетесь в Государственную думу в соответствии с решением партии?

— Да.

— Скажите, пожалуйста, вам известен выдвигающийся по этому же округу ваш, можно сказать, конкурент, Борис Иванович Вишневский, 1962 года рождения?

— Пока нет.

— Это не ваш бывший помощник, Виктор Иванович Быков, также родившийся 17 апреля 1962 года, собирается выдвигаться против вас по 216-му округу под фамилией Вишневский?

— Надо уточнить.

— Господин Быков изменил имя и фамилию, ваш бывший помощник выдвигается на выборы в виде вашего конкурента, это странно. Неужели вы поссорились?

— То, что вы говорите, для меня неожиданно Я готов это проверить. Перезвоните, пожалуйста, через час.

В течение часа господин Соловьев, по его словам, не смог дозвониться до своего бывшего помощника. Он обещал уточнить ситуацию и сообщить результат «Новой газете». На момент выхода статьи звонка от Сергея Соловьева не было.

ОБНОВЛЕНИЕ

После полудня 19 июля с сайта партии «Единая Россия» исчезла информация о Викторе Ивановиче Быкове, ранее размещенная в петербургском разделе «Лица партии». До публикации «Новой газеты» о смене Быковым имени и фамилии на странице была размещена фотография Быкова, перечислялись его партийные и общественные достижения.

Геннадьевич

Борис Геннадьевич Вишневский, согласно официальной информации на сайте избиркома, родился 31 мая 1978 года в городе Торжок Калининской области. Зарегистрирован по адресу: город Санкт-Петербург, тер. Усть-Славянка. Работает начальником отдела продаж в ООО «Европроект Групп».

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Торжок — не Пономарево, но тоже не мегаполис. По словам осведомленных источников «Новой газеты», во всей Усть-Славянке нашелся единственный мужчина, родившийся в Торжке. Так совпало, что родился он в один день с Борисом Геннадьевичем Вишневским, а по отчеству — тоже Геннадьевич. Алексей Геннадьевич Шмелев. Таких совпадений не бывает, а место работы исключает сомнения. По данным, оставленным на сайте Linkedin, некий Алексей Шмелев трудится в «Европроект Групп» руководителем коммерческого отдела.

Скриншот с сайта Linked.in

Предположить, что родившиеся в один день в Торжке Геннадьевичи не только переехали в Петербург, но и оба поселились в Усть-Славянке, а также работают начальниками отделов в одной компании, мы не можем. Единственное реальное объяснение — это один человек. В отличие от господина Быкова Алексей Шмелев широкой публике незнаком и в политике не засвечен. Известно, что в начале века он жил в Великом Новгороде, имел там лицензию частного охранника. Около 2012 года переехал в Петербург. Сведений о его участии в каких-либо выборах или о членстве в политических либо общественных организациях не обнаружено. Нам достоверно известно, что в феврале 2021 года этот человек использовал паспорт на фамилию Шмелев, но к настоящему времени, согласно официальному сайту МВД, этот паспорт признан недействительным и изъят.

Компания «Европроект Групп» — московская, но ведет деятельность и в Петербурге. Предположение коллег из телеграм-канала «Ротонда» о том, что «Европроект Групп» связана с крупнейшим петербургским застройщиком ЛСР, не подтвердилось, это другая компания с таким же наименованием. Фирма, в которой трудился Шмелев и трудится Вишневский, довольно известна на рынке авторемонта, но видимых связей с политиками не обнаружено. Заметных госконтрактов у компании нет.

На телефонный звонок Вишневский (Шмелев) ответил, не признав ни одной (своей?) фамилии:

— Здравствуйте, Бориса Геннадьевича Вишневского я могу услышать?

— Правильно набирайте номер.

— Простите, но это вы?

— Звоните по правильному номеру.

— Понятно. Это Алексей Геннадьевич? У меня только этот номер. Меня зовут Денис Коротков, я корреспондент «Новой газеты». Если вы Алексей Геннадьевич Шмелев, я правильно набираю номер? Или вы Борис Геннадьевич Вишневский?

— Молодой человек, звоните тому, кому вы звоните. Все, до свидания.

Вопросы об изменении имени и фамилии, причинах такого поведения и об участии в выборах были направлены господину Шмелеву/Вишневскому с помощью мессенджера. Вопросы прочитаны, ответа не последовало. Следов в социальных сетях, равно как и достоверного фото, мы не нашли. Все, что на сегодня известно о кандидате в депутаты петербургского парламента, не считая краткого официоза, это картинки на аватарах мессенджеров.

Аватар Алексея Шмелева

Аватар Алексея Шмелева

Спойлеры — в массы

«Новая газета» делает господам Вишневским, Борису Ивановичу и Борису Геннадьевичу, эксклюзивное предложение — интервью. На наших страницах они смогут рассказать о себе, о том, как пришли в политику и как эта политика повлияла на них вплоть до смены личности.

Денис Коротков, корреспондент отдела расследований

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