Самый богатый человек в мире Джефф Безос совершил свой первый полет в космос

Сегодня с площадки Launch Site One на ранчо 57-летнего Джеффа Безоса в Техасе в 16:11 по московскому времени космический корабль New Shepard компании Blue Origin с четырьмя пассажирами на борту отправился в суборбитальный космический полет. Вместе с самым богатым человеком в мире, основателем компании Amazon на высоту 100 километров впервые поднялись и другие туристы: его младший брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк (она прошла отбор в программу женщин-космонавтов в 1961 году, но так и не попала в космос), а также 18-летний студент Оливер Дэемен, который получил свое место по результатам аукциона.

Этот полет стал уникальным, потому что в космос на одном корабле отправились одновременно самый молодой и самый старый человек за всю историю космических полетов. Дата старта корабля New Shepard была выбрана неслучайно – она приурочена к 52-ой годовщине первой высадки человека на Луну по программе “Аполлон-11”.

Джефф Безос с другими участниками полета перед стартом

На борту New Shepard не было технического персонала, и весь полет проходил автономно. Поэтому и требования к пассажирам невысокие: вес каждого из них мог колебаться от 50 до 109 кг, а рост – от 152 до 193 см. Кроме того, пассажиры должны были быть способными полтора часа провести в замкнутом пространстве, выдерживать перегрузки до 5,5 g, понимать команды на английском языке при уровне шума до 100 дБ. Из требований по физической форме озвучено еще одно – суметь преодолеть семь лестничных пролетов за полторы минуты. Правда, какой именно протяженности эти пролеты, не уточнялось. За почти 11 минут полета космические туристы пересекли границу космоса, ощутили невесомость и полюбовались видами Земли на фоне черного космического пространства через огромные иллюминаторы корабля.

Команда экипажа корабля New Shepard

Ранее на одной из онлайн-платформ появилась петиция против Безоса, в которой призывали “не дать Безосу вернуться на Землю после полета в космос”, ее подписало более 160 тысяч человек. Безос согласился с теми, кто считает, что подобные полеты – развлечение для богатых.

В основном они правы. Мы должны делать и то и то. У нас много проблем здесь и сейчас на Земле, и мы должны над ними работать, но нам нужно всегда смотреть в будущее. Наша миссия проложить дорогу в космос для следующих поколений, чтобы они могли делать там удивительные вещи, которые решат проблемы здесь на Земле, – говорил он в разговоре с журналистами. Первый полет, по словам всех пассажиров, прошел хорошо. Через 10 минут 20 секунд полета капсула с экипажем вернулась на Землю. С успешным запуском и приземлением Безоса уже поздравил основатель Virgin Galactic Ричард Бренсон, который совершил аналогичный полет, только до границы с космосом, девятью днями ранее. Он назвал полет Безоса “впечатляющим” и пожелал ему и команде всего наилучшего.

Напомним, что Джефф Безос, чье состояние оценивается в 189 миллиардов долларов, сейчас официально свободен – 2019 году закончился бракоразводный процесс с Маккензи Безос, которая была ему женой 25 лет. Зимой этого года бывшая супруга самого богатого человека после (развода с Джеффом Безосом состояние Маккензи Скотт составляет больше 62 миллиардов долларов) вышла замуж за школьного учителя, который работает в той же школе, где проходят обучение их с Безосом дети.

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Публикация от Jeff Bezos (@jeffbezos)