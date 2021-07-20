Как жара влияет на риск несчастного случая на работе



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Оказывается, жаркие дни увеличивают риск «обычного» травматизма на рабочем месте, например, падений и повреждений при работе с механизмами.

Ученые воспользовались базой исков по компенсации ущерба в связи с несчастными случаями на работе с 2001 по 2018 год, которая содержит данные об 11 миллионах работников из Калифорнии. Авторы исследования сопоставили эту информацию с данными о погоде в штате за тот же период.

Исследование показало, что в дни, когда температура воздуха превышала 32 градуса Цельсия, риск повреждений на работе увеличивался на 6-9% по сравнению с днями, когда температура была 10-15 градусов. При усилении жары до 37 градусов количество несчастных случаев увеличивалось на 10-15%.

Наиболее опасными жаркие дни были для людей, трудившихся на улице, например, в сельском хозяйстве и на стройках. Травматизм также увеличивался при работе в помещении: на фабриках риск увечий при температуре выше 35 градусов возрастал примерно на 7% по сравнению с показателями дней, когда столбики термометров колебались у отметки в 15 градусов по Цельсию.

Количество травм, связанных с жарой в Калифорнии начало снижаться в 2005 году. Ученые связывают это с тем, что в штате приняли программу по их предупреждению. Документ требует обязательное наличие воды, навесов и регулярных перерывов (пять минут каждый час) при работе на улице по температуре выше 35 градусов.

Ученые обнаружили, что на работах, связанных с наибольшим воздействием жары, чаще заняты люди из бедных районов. То есть, неравенство накладывает отпечаток на риск травм, связанных с высокой температурой окружающего воздуха.

Согласно подсчетам авторов исследования, в Калифорнии около 15 тысяч несчастных случаев на работе в год случается из-за жары. Ученые указывают, что эти данные вызывают особую обеспокоенность в контексте изменения климата: ожидается, что жарких дней будет все больше.

«Иногда жару называют тихим убийцей. Но если вы посмотрите на данные и проведете статистический анализ, вы увидите значительное влияние жары на смертность и состояние здоровья», – сказала Нора Панкратц (Nora Pankratz), соавтор исследования.