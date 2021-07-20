Рядом с резиденцией Путина идет секретная стройка на десятки миллиардов рублей

По данным журналистов, стройка занимает территорию в 10 га. Все объекты стройки засекречены, информации о них нет в открытых источниках.

“С лета прошлого года здесь появилось несколько больших зданий, среди которых, как говорят строители, больница, спортивный комплекс и гостиница-пансионат. И все это, по словам строителей и охранников, “режимные объект”. Рядом на реке Москве в нескольких метрах от новоогаревской пристани Федеральной службы охраны за несколько месяцев построили новый мост”, – отметили в расследовании.

В строительстве моста, по данным “МБХ медиа”, принимает участие крымская компания “МС-Групп”. В телефонном разговоре руководитель компании Василий Спирин, машину которого регулярно замечали на стройке, посоветовал журналистам не писать о мосте через Москву-реку, так как “это закрытый объект”, но потом заявил, что никогда не бывал в этом районе Подмосковья и про мост ничего не знает.

В расследовании сообщили, что мост выходит на берег реки между двумя холмами. На одном берегу находится резиденция Путина Ново-Огарево, а на втором идет масштабная стройка. Подъезд к стройке запрещен, сама она огорожена шестиметровым забором.

Строители работают в несколько смен, в том числе и ночью, рассказал “МБХ медиа” один из работавших на стройке инженеров. На территории уже закончили гостевой дом площадью около 4 тыс. м².

“Остальные здания стали обретать очертания весной 2021 года. За бетонными стенами первого скрывается ледовая площадка, утверждают два работавших на объекте инженера. Площадь этого пятиэтажного объекта – около 30 тыс. м² без учета подземных этажей”, – уточнили авторы расследования.

Издание отметило, что земли, на которых ведется строительство, находились в собственности Российской Федерации, но в апреле 2020 года перешли в бессрочное пользование ФСО.

“Все участки под застройку находятся в пользовании ФСО. Логично предположить, что работы на них ведутся за счет бюджета, так как посторонних коммерческих застройщиков на такие территории не допускают. Однако “МБХ медиа” не обнаружило на сайте госзакупок никаких контрактов, которые могли бы объяснить налогоплательщикам, что же такое строится рядом с резиденцией президента. Ни Управление делами президента, ни ФСО, ни их многочисленные ФГУП и военные части не объявляли подобных тендеров”, – подчеркнули журналисты.

Контекст:

В январе 2021 года Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование “Дворец для Путина. История самой большой взятки”. В материале сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху. В расследовании утверждалось, что местная Федеральная служба безопасности “настоятельно просит” обходить мыс Идокопас, где находится дворец, за милю.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал неправдой информацию о секретном дворце президента. Владельцев имения в Геленджике он назвал предпринимателями, но не сказал их имена. Ролик прокомментировал и сам Путин: сказал, что не смотрел весь фильм, но видел отдельные видеоподборки. Путин отрицает, что дворец принадлежит ему, а расследование называет “компиляцией, монтажом и промывкой мозгов россиян”. Позже российский миллиардер Аркадий Ротенберг назвал имение своим и заявил, что строит там отель.

Команда Навального 15 апреля опубликовала в YouTube новое расследование “Тайна валдайской дачи Путина”. В ней отметили, что у Путина четыре официальные резиденции – Кремль, Ново-Огарево в Подмосковье, Бочаров ручей в Сочи и Валдай в Новгородской области.

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