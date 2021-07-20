Жителям ОРДЛО разрешили голосовать онлайн на выборах в Госдуму РФ

“На выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу в дистанционном электронном голосовании имеет право принять участие гражданин РФ, не имеющий регистрации по месту жительства на территории РФ, получивший гражданство в упрощенном порядке в соответствии с указом президента РФ от 24 апреля 2019 года номер 183”, – подчеркивается в документе.

Отмечается, что жители ОРДЛО должны быть пользователями единого портала госуслуг с подтвержденной учетной записью.

Контекст:

Секретарь генсовета партии “Единая Россия” Андрей Турчак 10 мая заявлял, что более полумиллиона жителей ОРДЛО, которые получили российское гражданство, смогут участвовать в выборах в Госдуму РФ.

В министерстве внутренних дел РФ в начале мая сообщали, что более 527 тыс. жителей, постоянно проживающих на территориях ОРДЛО, за два года получили российское гражданство в упрощенном порядке.

Глава террористической организации “ДНР” Денис Пушилин говорил, что большинство жителей оккупированной его боевиками части Донецкой области, которые имеют российские паспорта, не поедут в Россию голосовать на выборах в Госдуму, писали “Новости Донбасса” в начале апреля.

В МИД Украины призвали жителей ОРДЛО не участвовать в противоправных российских плебисцитах.

Выборы в Госдуму РФ должны пройти 19 сентября этого года, говорится на официальном сайте законодательного органа России.

В Госдуму избирается 450 депутатов: 225 депутатов – по одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат) и 225 депутатов – от политических партий (по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов).

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