 

Жителям ОРДЛО разрешили голосовать онлайн на выборах в Госдуму РФ

20.07.2021, 17:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“На выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу в дистанционном электронном голосовании имеет право принять участие гражданин РФ, не имеющий регистрации по месту жительства на территории РФ, получивший гражданство в упрощенном порядке в соответствии с указом президента РФ от 24 апреля 2019 года номер 183”, – подчеркивается в документе.

Отмечается, что жители ОРДЛО должны быть пользователями единого портала госуслуг с подтвержденной учетной записью.

Контекст:

Секретарь генсовета партии “Единая Россия” Андрей Турчак 10 мая заявлял, что более полумиллиона жителей ОРДЛО, которые получили российское гражданство, смогут участвовать в выборах в Госдуму РФ.

В министерстве внутренних дел РФ в начале мая сообщали, что более 527 тыс. жителей, постоянно проживающих на территориях ОРДЛО, за два года получили российское гражданство в упрощенном порядке.

Глава террористической организации “ДНР” Денис Пушилин говорил, что большинство жителей оккупированной его боевиками части Донецкой области, которые имеют российские паспорта, не поедут в Россию голосовать на выборах в Госдуму, писали “Новости Донбасса” в начале апреля.

В МИД Украины призвали жителей ОРДЛО не участвовать в противоправных российских плебисцитах.

Выборы в Госдуму РФ должны пройти 19 сентября этого года, говорится на официальном сайте законодательного органа России.

В Госдуму избирается 450 депутатов: 225 депутатов – по одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат) и 225 депутатов – от политических партий (по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.07 / От коронавируса в мире излечилось более 7 млн человек

08.10 / Высоту орбиты МКС снизили на 1,3 км перед прилетом сверхбыстрого «Союза»

29.06 / Путин поздравил главу Туркмении с днем рождения

05.03 / В “Слуге народа” готовят проект закона о национализации “Мотор Січі”

21.07 / Молдавия взяла у ЕС кредит на 100 млн евро

07.07 / Авто слетело в обрыв. В ДТП в Ивано-Франковской области погибло четыре человека

04.07 / Зеленский заявил, что украинский корвет будет достроен до конца 2023 года

15.12 / Физлицам-иноагентам разрешили участвовать в выборах в России

03.09 / Додон захотел привиться от коронавируса во время визита в Россию

04.11 / “Еще тот шутник”. Потап рассказал, как они с Настей “побывали” в Японии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика