Верещук: Идея законопроекта №3822 в том, чтобы начать открывать наш ОПК для западных инвестиций, передовых технологий и эффективных управленческих практик

13 июля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3822 по реформе государственного ОПК – “Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности”. Это профильный законопроект нашего комитета по нацбезопасности, обороне и разведке. Мой коллега Игорь Копытин является инициатором законопроекта и председателем рабочей группы.

Это очень важный законопроект. Армии не просто нужно много качественного оружия и техники, речь идет о модернизации Вооруженных сил. Мы должны переходить от советского “железа” на натовское. Для этого мы должны влить в наш ОПК большие деньги, передовые технологии и современные управленческие практики. Все это мы можем взять только на Западе. А для этого мы должны, так сказать, открыть наш ОПК. Открыть, прежде всего, для крупных западных оборонных компаний. Без этого перспективы нашего ОПК очень грустные. Потому что советчина, коррупция, показуха и очковтирательство – все это не сможет существовать долго.

Законопроект №3822 – это только один из шагов в рамках реформы нашего ОПК, который принесет пользу только в сочетании со многими другими шагами, которые еще впереди.

Таким образом, идея закона в том, чтобы начать открывать наш ОПК для инвестиций, технологий и эффективных управленческих практик.

В результате корпоратизации “Укроборонпром” станет акционерным обществом, 100% акций которого будет принадлежать государству, а госпредприятия в составе “Укроборонпрома” станут хозяйственными обществами. То есть, управляющая компания будет владеть дочерними предприятиями (обществами с ограниченной ответственностью), а сама в свою очередь будет принадлежать государству в лице Кабмина.

Акции управляющей компании не планируется выставлять на продажу ни на этапе корпоратизации “Укроборонпрома”, ни после.

Реформа ОПК направлена не столько на изменение форм собственности, сколько на изменение принципов управления. Мы стараемся устранить коррупционные риски и ненадлежащее политическое влияние.

Возможно, наблюдательные советы – это не идеальный механизм, но ничего лучшего мировая бизнес-практика пока не нашла. С учетом наших реалий, вероятно, наблюдательные советы будут работать не идеально, по крайней мере сначала, но это не причина не начинать их создавать. Мир все равно идет по пути применения института наблюдательных советов как инструмента контроля и обеспечения прозрачности.

Поэтому нам не надо пытаться изобретать велосипед. Мы просто будем воплощать международные управленческие практики. Западные деньги и технологии придут только в том случае и только тогда, когда инвесторы увидят западные управленческие практики в нашем ОПК. Да, все будет не сразу. Но я верю, что со временем в наблюдательных советах предприятий ОПК будут преобладать компетентные и честные люди. Таким образом, наблюдательные советы – это сложный путь, но другого пути нет.

Источник: “ГОРДОН”

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