 

Линейка смартфонов Nokia G пополнится моделью G50

20.07.2021, 17:46, Разное
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В скором времени линейка смартфонов Nokia G пополнится моделью G50. Это стало известно благодаря отчету NokiaPowerUser.
Согласно информации, компания намеревается выпустить устройство, принадлежащее к серии, что и смартфоны G10 и G20. Подобное объявление размещено на сайте розничного продавца в Великобритании. Был представлен макет Nokia G50 Blue с EAN и MPN, однако никаких точных подробностей касательно модели не указано. Предполагается, что смартфон будет поставляться с некоторым оборудованием по разумной цене.

В Великобритании цена варианта 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти составит 207 фунтов стерлингов (240 евро), и это стоимость с учетом всех налогов. Ожидается, что в других странах ЕС ценник будет немного ниже. Покупатели смогут выбирать модель в двух цветовых гаммах – песочной и синей. Других подробностей о Nokia G50 не сообщается.

Немаловажным аспектом во всех смартфонах выступает его склонность к перегреву. Пока новую модель Nokia никто не тестировал, однако уже популярные модели прошли данное испытание и эксперты предоставили его результаты. Антирейтинг возглавили Xiaomi Mi 11 Pro и Meizu 18, работающие на Snapdragon 888.

Источник: srnsk.ru



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