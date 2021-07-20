Ученые: Облака ускоряют процессы глобального потепления

Учены, представляющие Имперский колледж Лондона, а также их коллеги из Университета Восточной Англии изучили облачный покров нашей планеты. Выяснилось, что облака усиливают парниковый эффект, что ускоряет процессы глобального потепления на Земле.

В процессе проведения исследования исследователи изучили многолетние данные, полученные со спутников. По словам экспертов, облака в перспективе способны усиливать нагрев планеты. Ранее в научном мире существовало мнение, что они, наоборот, выступают как «зонт» и отражают солнечные лучи. Из-за того, что увеличилась в атмосфере концентрация углекислого газа, в середине XXI века на Земле станет жарче на 3 градуса. Ученые считают, что поведение облаков в будущем достаточно трудно предсказать.

Как отметил Роман Вильфанд, возглавляющий Гидрометцентр, из-за глобального потепления увеличивается показатель региональной рециркуляции. Это означает, что могут происходить такие экстремальные события как засушливая жаркая погода или сильные осадки. Наводнения, случившиеся на территории западной Европы, могли быть и в Центральной РФ.

По словам синоптика, изменения климата влекут за собой антициклоны, которые все чаще устанавливаются на севере. Полярный день и безоблачное небо создают прекрасные условия для того, чтобы происходили природные пожары.

Источник: www.ridus.ru