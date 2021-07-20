 

Валентин Юдашкин признался, как изменилась его жизнь после онкологии

20.07.2021, 17:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Во время беседы с Вячеславом Манучаровым Валентин Юдашкин пояснил о том, как страшный диагноз изменил свою жизнь. Известный кутюрье в этом году признался, что уже несколько лет пытается бороться с онкологией.
По словам Валентина Юдашкина, ситуация со здоровьем не настолько критична, как думают его поклонники. С его диагнозом можно качественно и полноценно жить, если применять грамотно подобранную терапию. Модельер рассказал ведущему, что теперь он не составляет долгосрочные планы. Ранее он мог расписывать свои цели на десять лет вперед, но после постановки диагноза понял, что это совершенно бессмысленно. Сейчас Валентин Юдашкин старается сосредотачиваться на коротких промежутках и благодарен судьбе, что у него есть возможность поддерживать нормальную жизнедеятельность.

Кроме этого, кутюрье научился обращать внимание на повседневные простые вещи и радоваться им. Он не строит грандиозных планов и постоянно прислушивается к своему здоровью.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.08 / Медики: Витамин С помогает сохранить мышцы в старости

07.11 / В Совете Федерации предложили ограничить изучение иностранных языков россиянами, чтобы они не сотрудничали с западными разведками

21.01 / Аутоиммунное заболевание матери может повысить риск развития СДВГ у ребенка

16.12 / Самолет МС-21-300 — еще один «Суперджет» или надежда российской авиации?

15.01 / Мнение: Письмо: “Доверять и не проверять?”

01.06 / Наталия Орейро спела об окончании пандемии COVID на русском языке

02.09 / Медики: Оливковое масло признано одним из лучших средств продления жизни

12.06 / Эксперт Якушев рассказал о способах увеличения доходов на пенсии

06.10 / Ольга Дроздова рассказала о «предательстве» Дмитрия Певцова на съемках фильма

29.05 / СМИ: Лукашенко получит от Путина новые щедрые предложения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика