Валентин Юдашкин признался, как изменилась его жизнь после онкологии

Во время беседы с Вячеславом Манучаровым Валентин Юдашкин пояснил о том, как страшный диагноз изменил свою жизнь. Известный кутюрье в этом году признался, что уже несколько лет пытается бороться с онкологией.

По словам Валентина Юдашкина, ситуация со здоровьем не настолько критична, как думают его поклонники. С его диагнозом можно качественно и полноценно жить, если применять грамотно подобранную терапию. Модельер рассказал ведущему, что теперь он не составляет долгосрочные планы. Ранее он мог расписывать свои цели на десять лет вперед, но после постановки диагноза понял, что это совершенно бессмысленно. Сейчас Валентин Юдашкин старается сосредотачиваться на коротких промежутках и благодарен судьбе, что у него есть возможность поддерживать нормальную жизнедеятельность.

Кроме этого, кутюрье научился обращать внимание на повседневные простые вещи и радоваться им. Он не строит грандиозных планов и постоянно прислушивается к своему здоровью.