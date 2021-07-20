Le Figaro – отменять или нет, вот в чём вопрос — французы ломают голову, что делать с планами на лето

Появление нового, более заразного штамма коронавируса расстроило все планы французов на долгожданный летний отдых: так, в популярных Испании и Португалии растёт показатель заболеваемости, официальные лица не советуют туда отправляться, а по возвращении невакцинированных ждут строгие ограничения. Каждый пытается решить для себя, стоит ли выезжать за границу при постоянно меняющихся правилах или лучше остаться во Франции, а многие задумываются об отказе от отпуска этим летом, пишет Le Figaro.



Reuters

Спустя полтора года карантинов и комендантского часа жители Франции думали, что наконец увидели свет в туннеле и смогут теперь спокойно отправиться в отпуск, — но тут появился вариант «дельта», который смешал все карты, рассказывает Le Figaro. Более заразный и более устойчивый к вакцинам, этот штамм коронавируса распространяется по Европе, как лесной пожар, и угрожает снова сорвать летние планы французов. Отпускники и работники сферы туризма поделились с изданием своими сомнениями.

«Я сделала ставку на Испанию, сказав себе, что это беспроигрышный вариант, однако за несколько недель до моего отъезда у меня складывается ощущение, что я поставила не на ту лошадь», — сожалеет 41-летняя Изабель, нутрициолог из Венсена. В начале августа она планировала провести две недели в Барселоне со своим мужем и детьми, однако теперь раздумывает: в Испании снова вырос показатель заболеваемости (согласно агентству Reuters, в среднем регистрируют 14 760 новых случаев в день), госсекретарь по европейским делам Клеман Бон в прошлый четверг рекомендовал избегать этим летом поездки на родину Сервантеса, а правительство подтвердило усиление ограничений для непривитых. Теперь Изабель решает, стоит ли всё же уехать, отменить бронирования и провести каникулы во Франции или полностью отказаться от них. «У меня по-прежнему нет ответа», — вздыхает она. Пройти вакцинацию перед отъездом она уже не успеет.

Такие же сомнения гложут 36-летнюю Эстель, которая этим летом собиралась месяц путешествовать на машине по Португалии, где также растёт заболеваемость вариантом «дельта». Теперь перед сотрудницей лионского салона красоты стоит две проблемы: первую прививку она получит только накануне отъезда и, следовательно, попадёт под ограничения по возвращении. Кроме того, правительство Португалии объявило о новых санитарных мерах: со 2 июля в 45 коммунах, в том числе Лиссабоне и Порту, снова вводят комендантский час. С приближением даты отъезда эти непредвиденные обстоятельства всё сильнее беспокоят Эстель. «Сложно разобраться в постоянно меняющихся правилах там и предписаниях, которые редактируют каждые два дня здесь, а также понять, уедешь ли на самом деле и при каких условиях», — пожаловалась женщина французской газете.

У 38-летнего адвоката Эдуардо и 26-летнего предпринимателя Пола совсем другая история. Первый планировал отправиться на Мозамбик, а другой — уехать в Кению. Для этого оба путешественника должны сделать пересадку в ЮАР, которая в данный момент принимает только тех, у кого есть уважительные причины: страна попала в «красный» список французского правительства, потому что там активно распространяются опасные варианты коронавируса. Могут ли они поехать? Должны ли отменить или отложить поездку? Двое мужчин также пока не решили, что будут делать.

Эти сомнения разделяют и представители турбизнеса, которые действуют по обстоятельствам. «Для нас тоже это сложно, невозможно предсказать», — заявил Le Figaro Ксавье Дюво из агентства My Luxury Travel. Ежедневно он разрывается между продолжающимися изменениями в санитарных правилах различных стран, открытием и закрытием границ, ПЦР-тестами не ранее чем за 48 или 72 часа до отъезда… Ксавье приходится проявлять чудеса ловкости, чтобы удовлетворить всех: вакцинированных, невакцинированных, тех, кто готов на всё ради поездки — даже если из-за сложностей придётся уезжать из Брюсселя, Франкфурта или Амстердама, — а также тех, кто, напротив, отменяет или переносит путешествие при малейшем препятствии. «Это настоящий «Тетрис», — объясняет турагент.

Глава агентства Voyageurs du Monde Жан-Франсуа Риаль настаивает, что приказано было «привиться, точка, а потом можно уезжать». По его словам, советовать вакцинированным не посещать Испанию и Португалию — это нонсенс. В интервью для Euronews ему вторит Дидье Арино, генеральный директор Protourisme: «Они «не советуют» — что конкретно это означает? Либо границы окончательно закрыты, либо ничего не говорим!» Он опасается, что те путешественники, которые ещё не забронировали свою поездку, начнут сомневаться, что может привести к росту бронирований в последнюю минуту.

К счастью, пока вариант «дельта», который действительно нарушает нормальную работу турбизнеса, всё же не привёл к массовому отказу от поездок. В сети гостиниц Best Western отмечают, что количество бронирований остаётся «очень стабильным». «Главное, чтобы так и продолжалось», — подчёркивает в заключение Le Figaro.