 

Корреспондент – на Украине пригрозили Западу разворотом на Восток

20.07.2021, 17:44, Новости дня
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Спикер украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Украина будет вынуждена «развернуться на Восток», если пророссийские интересы стран Запада будут усиливаться, а их политика сдачи украинских интересов реализовываться. Как пишет «Корреспондент», Арестович добавил, что в данном случае Киев усиленно начнёт выстраивать систему отношений с Китаем, Вьетнамом, Турцией, Объединёнными Арабскими Эмиратами, Катаром и другими странами.


Reuters

Если пророссийские интересы стран Запада будут усиливаться, а их политика сдачи украинских интересов реализовываться, Украина будет вынуждена «развернуться на Восток». Как передаёт «Корреспондент», об этом заявил спикер украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

«Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов или значительной их доли, то мы развернёмся на Восток, и так перебалансируем нашу позицию. Поэтому в международной политике Украина находится на грани фола», — отметил Арестович.

Это означает, уточнил он, что Киев усиленно начнёт выстраивать систему отношений с Китаем, Вьетнамом, Турцией, Объединёнными Арабскими Эмиратами, Катаром и другими странами.

Арестович считает, что некоторые западные государства настолько опасаются Китая, что «хотят перетянуть Российскую Федерацию на сторону Запада даже ценой навязывания Украине российского варианта решения российско-украинского конфликта».

При этом он напомнил о поддержке Германией строительства российского газопровода «Северный поток — 2», а также об инициировании Берлином и Парижем саммита РФ — ЕС.

«И западная элита, военно-политическое руководство Запада раскололось. Потому что даже в Соединённых Штатах в окружении президента Байдена есть люди, которые хотели бы, как они говорят, нормализации отношений с Россией», — добавил Арестович.



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