Торговые сети не исключили отстранения от работы непривитых сотрудников

Об отстранении непривитых сотрудников заявил глава управления по внешним коммуникациям сети магазинов “Магнит” Антон Карпов. Он напомнил о нормативных актах и разъяснениях Роспотребнадзора.

“Мы ведем активную разъяснительную работу среди сотрудников, поощряем вакцинирующихся, организуем мобильные пункты вакцинации в магазинах, а также активно пользуемся инфраструктурой, созданной властями Москвы для массовой вакцинации населения”, – цитирует Карпова агентство городских новостей “Москва”.

В столичных магазинах “Азбука вкуса” прививку от коронавируса сделали около 60% сотрудников, сообщил директор по взаимодействию торговой сети с органами государственной власти Андрей Чурсин. Не прошедших вакцинацию без уважительных причин отстранят от работы, но процент таких людей “не особо большой”, сказал он.

Директор столичного дивизиона торговой сети “МясновЪ” Ольга Волкова заявила, что в компании стремятся привить всех сотрудников. Сейчас вакцинацию прошли 60% работников, остальные находятся в декрете или отпусках, уточнила она. “Мы направили всем уведомления о том, что все оставшиеся должны привиться иначе будут отстранены от работы”, – добавила представитель компании.

Привилась и большая часть сотрудников “ВкусВилл” – около 65%. В офисах сети магазинов продолжается вакцинация, сообщила врио управляющего по внешним коммуникациям компании Анна Платова.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для 60% сотрудников сфер торговли, транспорта, медицины, ЖКХ и услуг, работающих в столице. Обязанность по организации процесса возлагается на руководство компаний. До 15 августа работники должны получить второй компонент вакцины.