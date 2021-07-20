 

Фасады ледового дворца “Солнцево” украсили изображения хоккеистов

20.07.2021, 17:40, Разное
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В российской столице продолжается активное строительство спортивных объектов. Московские власти намерены развивать инфраструктуру в данной сфере во всех районах города, чтобы сделать занятия спортом доступными для абсолютно всех москвичей.

Новые многофункциональные центры включают в себя большое количество секций, а также комфортные зоны отдыха. Некоторые объекты впечатляют не только широким функционалом, но и оригинальным дизайном.

Так, внешние стены двухэтажного ледового дворца “Солнцево” по адресу ул. Авиаторов, 7А, уже сданного в эксплуатацию, украсили перфорированные панели с изображениями хоккеистов. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

“В здании площадью более шести тыс. квадратных метров разместятся школы хоккея и фигурного катания. Для этого предусмотрены большая и малая ледовые арены – 58 на 28 метров и 30 на 15 метров”, – уточнил он.

Ледовый дворец в скором времени распахнет свои двери не только для детей и подростков, решивших связать свою жизнь с профессиональным спортом, но и для всех любителей активного и здорового отдыха. Москвичи смогут провести здесь досуг и покататься на коньках.

Помимо основных тренировок на льду двух площадок, посетители будут заниматься общей физической подготовкой, гимнастикой, хореографией. Также для горожан планируется организовать секции шахмат, бокса и самбо.

Во дворце будут работать хоккейная школа и секция фигурного катания. Возле здания предусмотрена парковка. Арену приспособили для маломобильных посетителей.
На первом этаже оборудуют раздевалки с санузлами, медпункт, подсобные и технические помещения. На втором – выставочные залы и кафе.

“Эта арена сможет существенно повысить качество жизни людей, что напрямую отвечает задачам, поставленным перед градостроителями мэром города Сергеем Собяниным”, – подчеркнул Левкин.

Важно отметить, что особенностью ледового дворца в районе Солнцево является отделка фасадов – на перфорированные панели нанесены изображения хоккеистов. В ночное время они будут подсвечиваться светодиодными светильниками с внутренней стороны.



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