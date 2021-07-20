Под Петербургом нашли тайник с огромными запасами наркотиков

В Ленобласти обнаружен тайник с 1,5 тонны метамфетамина, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Полицейские сначала нашли 60 кг метамфетамина в Лисинском сельском поселении Тосненского района, отметила Волк ТАСС.

«В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что на территории данного участка находится закопанный в землю тайник с наркотиками. Там хранилось свыше 1,5 тонны кашеобразного вещества, содержащего наркотическое средство метамфетамин», – добавила она.

Ранее в Подмосковье и Тульской области нашли нарколаборатории, которые производили в месяц по 450 килограммов мефедрона. До этого в Московской области находили нарколабораторию, из которой изъяли свыше 100 кг вещества, как минимум третья часть порошка оказалась мефедроном. Подозреваемыми по делу оказались пятеро граждан Украины.