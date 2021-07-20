«Иркут» анонсировал поставку 23 новых самолетов SSJ 100

Корпорация «Иркут» в 2021 году поставит заказчикам 23 новых самолета SSJ 100, а в 2022 году – 18, сообщил в кулуарах авиасалона МАКС-2021 директор филиала «Региональные самолеты» «Иркута» Олег Гуляев.

«В этом году (будет выпущено) 23 новых самолета, они уже сегодня расписаны по слотам. В следующем году у нас в планах 18 новых самолетов»,а – приводит его слова ТАСС. Он также добавил, что дополнительно в 2022 г. заказчики получат 10 SSJ 100, ранее бывших в эксплуатации.

Гуляев рассказал, что «Иркут» прорабатывает грузовые версии пассажирских самолётов SSJ100 и МС-21.

«Рассматриваем, эта работа уже ведется. Мы сейчас ведём проработку концептуальных решений по выпуску грузовой версии, и не только этот вопрос рассматривается в отношении самолета Sukhoi Superjet, но и в отношении МС-21», – приводит его ответ на вопрос о том, рассматривается ли грузовая версия SSJ, РИА «Новости».

«Если говорить о самолёте Sukhoi Superjet, при окончательном принятии решения на основании тех бизнес-планов, той бизнес-модели, которые мы сегодня представляем нашему акционеру, разработка, выпуск документации и сертификация этого самолёта произойдет в течение двух лет», – ответил он на вопрос о сроках, в которые могут появится грузовые версии самолётов.

Гуляев отметил, что потенциальный интерес проявляют «Почта России» и ряд частных эксплуатантов, которые ориентированы на интернет-торговлю.

Ранее президент Владимир Путин во время посещения МАКС-2021 осмотрел модель нового легкого тактического однодвигательного самолета (ЛТС), который в мае начало строить конструкторское бюро «Сухого».