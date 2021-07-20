Ежегодную индексацию зарплат из-за роста цен предложили закрепить законом

Профсоюзы предложили обязать работодателей повышать зарплаты из-за роста цен на товары и услуги, соответствующее заключение есть в документе «О проекте Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года».

«Законодательно закрепить обязанность работодателей осуществлять ежегодную индексацию заработной платы работникам в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги», – цитирует РИА «Новости» документ.

Он подписан заместителем координатора профсоюзной стороны в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) Ниной Кузьминой