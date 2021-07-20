 

Банда коммунистов украла у Поклонской всю коллекцию икон Николая II

20.07.2021, 17:11, Разное
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В ночь с 16 на 17 июля в доме депутата Государственной думы Натальи Поклонской произошла кража с проникновением, в ходе которой вся многочисленная коллекция икон была похищена группой коммунистов.

Как утверждает потерпевшая, собрание насчитывало около 100 икон. Помимо этого, злоумышленники заменили в библиотеке многочисленные молитвословы книгами Карла Маркса и Фридриха Энгельса, а также украли все галстуки из гардероба.

Банда коммунистов украла у Поклонской коллекцию иконВ результате проведённых оперативных мероприятий с использованием служебно-розыскной собаки удалось задержать шесть преступников. По словам руководителя группы, иконы смогли замироточить, и благодаря каплям миры, удалось найти маршрут по которому они шли. Иконы вместе с грабителями находились в сарае.

В ходе допроса выяснилось, что злоумышленники являлись группой коммунистов в возрасте от 15 до 18 лет, готовивших перформанс к 103-летию расстрела царской семьи. Они должны были отвезти иконы на место расстрела в Екатеринбург и выложить фотографии с иконками с целью «опорочить имя святого и оскорбить чувства верующих».

Сама же Поклонская вместе с РПЦ потребовали свершить правосудие над грабителями с помощью военно-полевого суда, так как по её словам самое справедливое правосудие было именно в Российской империи времён Николая II.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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