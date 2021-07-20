Яна Рудковская о рождении младшего сына, суррогатном материнстве и мечтах о пятом ребенке

В конце сентября прошлого года Яна Рудковская в четвертый раз стала матерью – у нее снова родился мальчк, которого они с Евгением Плющенко назвали Арсением. 46-летняя продюсер и блогер не стала скрывать от подписчиков, что младшего сына выносила суррогатная мать, но на этом все подробности появления малыша на свет заканчивались. Спустя десять месяцев после рождения Арсюши (так мальчика дома зовут родители) Яна решила в подробностях рассказать историю его рождения. Вместе с сыном она снялась для российской версии журнала Vogue и дала большое интервью о личном.

В течение двух лет до рождения Арсения Рудковская планировала выносить и родить ребенка самой, для чего пыталась пройти процедуру ЭКО, но все попытки были тщетны. Дозы гормонов, которые Яна принимала перед попытками забеременеть, ухудишили общее состояние здоровья, из-за чего врачи посоветовали воздержаться от подобной процедуры.

Я надувалась, как шарик, – будто каждый день выпивала литр алкоголя. Тренер по фитнесу недоумевала: как же так, если мы столько занимаемся? Я сильно поправилась, притом что последние семь лет стабильно весила сорок девять – пятьдесят, – рассказывает Яна.

Вместе с мужем они приняли решение обратиться к услугам суррогатной матери. Разглашать ее личность Яна не стала, ограничившись коротким описанием: это “симпатичная добрая женщина”, и она родом “не из Украи­ны, а из российского региона”, отказавшись уточнить, какого именно. Также она рассказала, что суррогатная мать Арсения замужем и ранее дважды помогала другим парам стать родителями:

До Арсения наша мама выносила двоих суррогатных детей. Она мечтала купить дом. Муж ее в этом стремлении поддерживал.

Рудковская прокомментировала ситуацию с возможным запретом суррогатного материнства как явления на территории России, добавив, что для них с Евгением это был шанс снова обрести счастье. К тому же многодетная мама намекнула, что не прочь и в пятый раз стать мамой:

Для меня возможный запрет — это страшная история. ­Во-первых, мы сами хотим еще одного ребенка, и мне будет очень обидно, если он родится в Америке или где-то еще. Мы россияне, мой муж всю жизнь выступал за Россию. Но главное — мы лишаем людей надежды. Вот родился Арсюша. Он ничем не отличается от Саши, абсолютно. Такой же милый, веселый, смышленый человечек. Да мы жизни не представляем без него! Женя, поверьте, даже не вспоминает, как Арсений появился.

В беседе с журналистом Яна рассказала, каким было ее знакомство с сыном и каково это – стать мамой, не рожав ребенка самой:

Мне дали его в руки, и я испытала то, что, должно быть, испытывают мужчины на родах. Вроде бы вот же он, твой ребенок. Он на тебя похож. Глаза голубые. Но только спустя две недели ты начинаешь в полной мере осознавать, что он – действительно твой и что это навсегда. Я говорю это честно, не скрывая, мне кажется, в этом важно признаться. Когда рожаешь сама, когда тебе кладут ребенка на грудь, когда его прижимаешь – это совершенно другие ­ощущения. Мне дважды выпало счастье их испытать.

Напомним, что Арсений – четвертый сын Яны Рудковской и второй ее общий ребенок с мужем Евгением Плющенко. Мальчика родила суррогатная мама 25 сентября 2020 года. Яна поделилась радостной новостью несколько дней спустя. У Арсения Плющенко, которому скоро будет десять месяцев, уже есть свой собственный аккаунт в Instagram. Месяц назад мальчика крестили, его крестными родителями стали Антон Сихарулидзе и Наталья Якимчик.