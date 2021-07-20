 

“Вай, какая девушка. Глаз не отвести”. Внучка Ротару засветила голую грудь в ультракоротком топе

20.07.2021, 16:58, Новости дня
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Евдокименко позирует в кадре в розовом ультракоротком топе и брюках с анималистическим принтом. Во время съемки она обхватила руками колено, поставив ногу на стул.

“Проснулась с чувством благодарности и счастья. Найдите минутку и подумайте о трех вещах, за которые вы сегодня благодарны”, – подписала она фото. 

“Вай, какая девушка. Глаз не отвести”, – отреагировали на фото ее подписчики.

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Публикация от SOFIA EVE (@iamsofiaeve)

В Instagram Stories Евдокименко разместила еще один снимок, сделанный в кафе – на нем она запечатлена в той же позе, но уже с чашкой в руках. При этом топ внучки Ротару “подскочил” вверх, частично обнажив ее грудь.

Скриншот: iamsofiaeve / Instagram
Контекст:

София Евдокименко (2001) – младшая дочь Светланы и Руслана Евдокименко, который является единственным сыном и продюсером Ротару. У Софии также есть старший брат Анатолий, известный как диджей SHMN (1994).

София учится в нью-йоркском Parsons For Design и снимается в рекламе. 30 мая ей исполнилось 20 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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