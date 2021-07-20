После избиения госпитализирован семилетний сын певца Стаса Пьехи

По данным издания “СтарХит”, мальчика избила соседка семьи по коттеджному городку – супруга футбольного судьи Владислава Безбородова. Петя играл с тремя детьми соседки, пока она, говорится в статье, не попросила своих детей, чтобы они не общались с Пьехой-младшим. Очевидно, пишет издание, Петя обиделся и воткнул карандаш в надувной бассейн.

“Когда Безбородова это обнаружила, то нагрянула к соседям без приглашения разбираться: схватила маленького Петю за руку и со всей силы швырнула на землю. Малыш очень сильно ударился головой, да и всем телом, закричал. Прибежала бабушка Пети, хотела за него вступиться, но получила град ударов и проклятий от разбушевавшейся женщины. Остановить потасовку смог только брат [мамы мальчика] Наталии Андрей, который осторожно оттеснил Безбородову в сторону”, – рассказал изданию очевидец произошедшего.

Мать Пети вызвала полицию. Идет следствие. Отец Пети уже обратился за помощью к известному российскому адвокату Сергею Жорину. Тот пообещал “добиваться возбуждения уголовного дела, а наказание будет зависеть от степени вреда здоровью, причиненному Пете”.

Контекст:

Пьеха – внук советской певицы Эдиты Пьехи. Он стал известен после участия в талант-шоу “Фабрика звезд” (2004) на российском “Первом канале”.

Артист в прошлом страдал от наркозависимости. После того как ему удалось избавиться от желания употреблять наркотики, он основал собственный реабилитационный центр для людей с аналогичными проблемами.

—