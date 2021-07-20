 

После избиения госпитализирован семилетний сын певца Стаса Пьехи

20.07.2021, 16:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По данным издания “СтарХит”, мальчика избила соседка семьи по коттеджному городку – супруга футбольного судьи Владислава Безбородова. Петя играл с тремя детьми соседки, пока она, говорится в статье, не попросила своих детей, чтобы они не общались с Пьехой-младшим. Очевидно, пишет издание, Петя обиделся и воткнул карандаш в надувной бассейн.

“Когда Безбородова это обнаружила, то нагрянула к соседям без приглашения разбираться: схватила маленького Петю за руку и со всей силы швырнула на землю. Малыш очень сильно ударился головой, да и всем телом, закричал. Прибежала бабушка Пети, хотела за него вступиться, но получила град ударов и проклятий от разбушевавшейся женщины. Остановить потасовку смог только брат [мамы мальчика] Наталии Андрей, который осторожно оттеснил Безбородову в сторону”, – рассказал изданию очевидец произошедшего.

Мать Пети вызвала полицию. Идет следствие. Отец Пети уже обратился за помощью к известному российскому адвокату Сергею Жорину. Тот пообещал “добиваться возбуждения уголовного дела, а наказание будет зависеть от степени вреда здоровью, причиненному Пете”.

Контекст:

Пьеха – внук советской певицы Эдиты Пьехи. Он стал известен после участия в талант-шоу “Фабрика звезд” (2004) на российском “Первом канале”.

Артист в прошлом страдал от наркозависимости. После того как ему удалось избавиться от желания употреблять наркотики, он основал собственный реабилитационный центр для людей с аналогичными проблемами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.07 / Ермак анонсировал очередной обмен удерживаемыми лицами

17.04 / По отношению к России Байден взял на вооружение “путинский подход” – Климкин

22.10 / Польский профессор – коронавирус окончательно поставил крест на либеральной модели мира

27.01 / Мнения: Путин предложил глобальную левую идею

29.11 / Кабмин Украины рассматривает вариант введения “интеллектуального локдауна” – Арахамия

21.10 / France 24 – деньги вперёд — Трамп согласился снять с Судана клеймо спонсора терроризма за $335 млн

16.03 / “Фу”, “Крыша едет”. Тина Кароль в прозрачной одежде и без трусов села на шею мужчины

16.11 / Греция запросила у США истребители F-35

10.08 / Кравчук раскритиковал Порошенко за подписание Минских соглашений

18.06 / Коуч «школы губернаторов» рассказал, как стать главой региона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика