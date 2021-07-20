 

Голобуцкий объяснил, кто и почему затягивает принятие решения по МАФам в Киевсовете

20.07.2021, 16:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Киевсовет собрался рассматривать вопрос об упорядочении всевозможных шаурмичных, будок и других киосков, из-за которых некоторые районы Киева похожи на Шанхай. Но некоторые партии в Киевсовете пытаются затянуть с принятием решения. Насколько мне известно, существует несколько альтернативных проектов, в том числе от слуг, по МАФам, за которыми стоят крупные “сетевики”. Конечно, новый порядок установки МАФов через ProZorro, очистки от МАФов пришкольных территорий и вообще приведения порядка с МАФами в городе вместе приведет к прикрытию этого всего Шанхая, а вместе с ним и остановит потоки мимо бюджета. Поэтому очень скоро мы узнаем, кто из депутатов “прикуривает” от незаконных МАФов”, – отметил Голобуцкий.

Он добавил, что последние опросы свидетельствуют о том, что решение столичных властей провести реформу и убрать незаконные МАФы соответствует желаниям киевлян.

“Рейтинг” на эту тему провел интересное исследование: 73% опрошенных поддержали недавнюю “чистку” подземных переходов столицы от МАФов, 70% согласны с утверждением, что внешний вид МАФов портит архитектурный облик столицы. Более 80% опрошенных поддерживают запрет на продажу табачных изделий в МАФах возле школ и дошкольных учреждений, 69% поддерживают запрет продажи алкоголя в киосках. И так далее. Такие высокие показатели однозначно указывают на то, что в городе существует проблема с МАФами и киевляне дают столичной власти карт-бланш на ее решение”, – подытожил Голобуцкий.

https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/4356899141039956

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.01 / 22 января боевики на Донбассе открывали огонь шесть раз – штаб ООС

23.10 / Совет при президенте не поддержал проект о всероссийской реновации

01.07 / Взрыв газа произошел в Махачкале

19.07 / Украина, Грузия и Молдова подписали декларацию по интеграции в ЕС, Шмыгаль заявил о запуске пятого этапа вакцинации. Главное за день

24.10 / Рогозин назвал черный день российской космонавтики

20.12 / Нидерланды запретили авиарейсы из Великобритании из-за мутации COVID-19

05.07 / “Реал” в гостях взял верх над “Атлетиком”

23.10 / Сетевые мошенники воспользовались переводом работников на удаленку

15.01 / Верещук: Возможно, США восстановят спецпредставителя по Украине

23.10 / Новой замглавы Минцифры предложили приравнять популярных блогеров к СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика