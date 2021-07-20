Мы все больше отдаляемся от завершения пандемии – ВОЗ

По ее словам, мир находится “в очень опасной ситуации”, а ситуация с коронавирусом становится “все более и более сложной, и мы все больше отдаляемся от завершения этой пандемии, чем могло бы быть в настоящее время”.

По ее мнению, пандемия будет продолжаться из-за возникновения новых COVID-штаммов, смешивания социальных групп, несоблюдения профилактических мер, нехватки вакцин против коронавируса.

За последнюю неделю число новых случаев заболевания коронавирусом в мире увеличилось на 11,5%, а количество смертей из-за инфекции выросло на 1%, подчеркнула Керхове.

Она также добавила, что на прошлой неделе в Европе зафиксировано на 21% больше COVID-случаев, в западной части Тихого океана число инфицированных выросло на 30%.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Согласно данным на официальном сайте ВОЗ, по состоянию на 20 июля 2021 года в мире подтвердили более 190 млн случаев коронавирусной инфекции, из них с летальным исходом – 3 436 534. В то же время сервис мировой статистики Worldometer сообщает, что из-за коронавируса умерло 4 116 137 человека.

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