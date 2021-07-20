Ученым удалось разобрать инфекционный механизм SARS-CoV-2

Эксперты, которые специализируются на био-визуализации, изучили белковую машину, которая позволяет коронавирусу захватывать механизмы собственных клеток человека для процесса размножения в организме. На основании этого ученым удалось детально разобрать инфекционный механизм SARS-CoV-2.

По словам штатного сотрудника Нацлаборатории Грега Хура, у коронавирусной инфекции особая задача – сделать копии генетического материала, но за счет иммунитета пациента. Машина, основанная на белке, отвечает за трансляцию РНК в вирусах и их репликацию. Она получила название RTC – комплекс транскрипции РНК. Ученые считают, что это грозное биологическое оружие.

Исследователи постарались выявить атомную структуру белков, чтобы разобраться, как они функционируют на молекулярном уровне. Они составили схему, которая дает представление о том, как действуют белки. Кроме этого, ученым удалось открыть разные части общей поверхности RTC, чтобы выявить места, в которых молекулы лекарственного препарата связываются и подавляют работу этой машины.

Источник: phg.ru