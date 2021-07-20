 

Ученым удалось разобрать инфекционный механизм SARS-CoV-2

20.07.2021, 16:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперты, которые специализируются на био-визуализации, изучили белковую машину, которая позволяет коронавирусу захватывать механизмы собственных клеток человека для процесса размножения в организме. На основании этого ученым удалось детально разобрать инфекционный механизм SARS-CoV-2.
По словам штатного сотрудника Нацлаборатории Грега Хура, у коронавирусной инфекции особая задача – сделать копии генетического материала, но за счет иммунитета пациента. Машина, основанная на белке, отвечает за трансляцию РНК в вирусах и их репликацию. Она получила название RTC – комплекс транскрипции РНК. Ученые считают, что это грозное биологическое оружие.

Исследователи постарались выявить атомную структуру белков, чтобы разобраться, как они функционируют на молекулярном уровне. Они составили схему, которая дает представление о том, как действуют белки. Кроме этого, ученым удалось открыть разные части общей поверхности RTC, чтобы выявить места, в которых молекулы лекарственного препарата связываются и подавляют работу этой машины.

Источник: phg.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.05 / Мнение: Ваня, зачем тебе деньги? Бери пример с Манижи

14.06 / “Съедаете” счастье и успех ребенка: почему нельзя доедать за детьми и почему их самих не стоит заставлять это делать

27.02 / Мнение: О поставках иностранного вооружения на Украину

05.06 / На каблуках или без. Какие сандалии стоит прикупить на лето 2021 года

08.06 / Послание президенту России — 298 пустых белых стульев

03.11 / Политолог напомнил про обещание Байдена усилить санкции против России

14.07 / Погребинский об отношениях Зеленского и Меркель: Он перешел все границы

25.07 / Убирайте Дегтярева!

02.06 / Мнение: Тормоз без газа, обязательные алкозамки и программное ограничение зарядки

21.03 / Мнение: Вовремя не смог остановиться

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика