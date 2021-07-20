В России научились экономить до 50% топлива на нефтеперерабатывающих заводах

Российские специалисты из Томского политехнического университета усовершенствовали технологии на нефтеперерабатывающих заводах и научились экономить около 50% топлива. Затраты электроэнергии на производстве снизились на 20%.

Это стало возможным благодаря модернизации самого производства и изменения камер с нагревом и охлаждением. Научный сотрудник Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Станислав Болдырев привёл в пример три тепловых потока, которые встречаются практически на каждом производстве любого сырья. Первый нагревается паром, а второй поток охлаждается холодной водой. Третий же снова нагревается с использованием промышленной печи. Эксперты посчитали, что можно существенно экономить ресурсы, если взять первый и третий поток и нагревать их вторым, так как при охлаждении выделяется внушительное количество горячего пара. Применив эту модель в тестовом режиме, они смогли снизит затраты топливного газа и мазута на 54%, а электроэнергии на 20%. Также благодаря этому уменьшилось количество выбрасываемых в атмосферу вредных веществ, ведь приходилось сжигать меньше топлива. В среднем показатель новой технологии позволит снизит выброс углекислого газа на 19 тыс. тонн в год.

В заключении создатели новой модернизации отметили, что чем более сложное производство, тем больше будет экономиться энергии и топлива. Всё дело в том, что мало где присутствует только три тепловых потока и обычно их гораздо больше. Также их технология прекрасно подходит для любого завода, где создаётся или перерабатывается определённое сырьё. Это касается не только российских промышленных комплексов, но и зарубежных, где разработка российских учёных может пригодиться для сохранения мощностей и при этом снижения вредных выбросов.

Источник: ria.ru