Ида Галич отдалилась от Насти Ивлеевой из-за замужества и беременности

Настя Ивлеева, которая раньше была лучшей подругой блогера Иды Галич, решилась дать ей откровенное интервью. Телеведущая только сейчас призналась, что отдалилась от нее из-за замужества и беременности.

Звезда Instagram признала свою ошибку, которая привела к прекращению общения с Идой Галич. В разговоре Настя Ивлеева рассказала, что у подруги произошел «жизненный скачек», понятный только ей. Раньше они вместе гуляли и снимали материал для блогов. Поэтому 30-летней знаменитости было сложно понять, что у Иды Галич начался «тихий и интимный период в душе». Она не хотела расставаться с образом «эдакого холостяка», поэтому отказалась от тесного общения с близким человеком.

В свою очередь, Ида Галич заявила, что у нее была обида на подругу. Когда-то она спросила у Насти Ивлеевой, что будет, если она забеременеет. Тогда блогер ответила, что будет держать ее за руку. В результате, когда Ида Галич написала ей в директ, ведущая ответила, что занята. Кроме этого, Настя Ивлеева заявила, что готова быть для нее другом, но не лучшим. Она быстро нашла подруге замену и начала гулять в другой компании.

Только сейчас инстадива осознала, что была не готова нести ответственность за их дружбу. Насте Ивлеевой в тот момент было проще «убежать». Позже она очень переживала, что прекратила общение с Идой Галич.