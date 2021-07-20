Вакцинирование Pfizer связали с двукратным возникновением паралича лица у пациента в Британии

Вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech связали с двукратным возникновением паралича Белла, поражающего лицевые мускулы, после того как подобная побочная реакция дважды появлялась у 61-летнего пациента из Великобритании – как после первой прививки, так и после второй, следует из материала в научном журнале BMJ Case Reports.

В статье описывается «первый случай паралича Белла, возникающего после каждой дозы какой-либо одобренной в Великобритании вакцины против COVID-19», передает РИА «Новости».

Впервые «правосторонняя слабость лица» возникла у 61-летнего мужчины через пять часов после введения ему первой дозы вакцины Pfizer/BioNTech 18 января. Ему был поставлен диагноз паралич Белла, после лечения стероидами симптомы паралича прошли.

Через шесть недель после первой дозы пациент получил вторую, через два дня у него развился уже «более тяжелый левосторонний паралич лицевого нерва». Мужчине вновь был назначен курс стероидов.

В пользу наличия взаимосвязи между вакцинацией и возникновением паралича Белла свидетельствует короткий промежуток времени, прошедшего с момента введения препарата до проявления указанного побочного эффекта.

Этот промежуток времени был короче, чем в ряде известных случаев возникновения паралича после вакцинации (к примеру, в Лос-Анджелесе у 57-летней женщины паралич Белла развился через 36 часов после введения второй дозы вакцины).

«Возникновение эпизодов сразу после каждой дозы вакцины убедительно свидетельствует о том, что паралич Белла был обусловлен вакциной Pfizer/BioNTech, хотя причинно-следственная связь не может быть установлена», – говорится в публикации.

При параличе Белла возникает внезапная слабость или паралич мышц с одной стороны лица. В ряде случаев односторонний паралич лицевого нерва возникал ранее в ходе первоначальных клинических испытаний всех трех вакцин, одобренных к использованию в Великобритании (таковыми являются Moderna, Pfizer/BioNTech и AstraZeneca), однако теперь речь впервые идет о двукратном возникновении паралича Белла – после каждой дозы препарата.

Ранее был обнаружен опасный для сердца побочный эффект вакцин Pfizer и Moderna.