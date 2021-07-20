Расследование убийства по ошибке принятого за педофила уральца завершено

В Свердловской области завершено расследование убийства Дмитрия Чикваркина, которого по ошибке приняли за педофила, после чего забили до смерти, пишут местные СМИ.

Пьяная компания расправилась с мужчиной из-за шутки двух маленьких девочек, его по ошибке приняли за педофила, но после смерти оказалось, что погибший не совершал противоправных действий, передает E1.ru.

Адвокат потерпевших Дмитрий Жикин пояснил, что их сторона не согласна с переквалификацией статьи с «Убийства» на «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

«Заявили ходатайство о предварительном слушании, чтобы просить суд вернуть дело следователям для переквалификации обратно на убийство. Разница в сроках: за убийство по части 2 им грозит от восьми лет до пожизненного, а за тяжкий вред здоровью, повлекший смерть, – от нуля до 15 лет», – указал он.

По его словам, три непосредственных участника убийства – Валерия Дунаева, Михаил Иванов и Сергей Чабин – не признали свою вину в полном объеме, и пытались в ходе следствия приуменьшить свою роль.

Вторую девушку из компании, Алину Михайлову, обвиняют в угрозе убийством хозяйке сада, где произошло преступление. Также Михайлова мешала хозяйке помогать Дмитрию. Этот эпизод выделили в отдельное производство.

В январе Калининский районный суд Уфы приговорил к восьми годам лишения свободы Владимира Санкина за избиение до смерти подозреваемого в педофилии. В апреле председатель СК Александр Бастрыкин поручил повторно изучить дело уфимца.