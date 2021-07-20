 

Расследование убийства по ошибке принятого за педофила уральца завершено

20.07.2021, 16:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Свердловской области завершено расследование убийства Дмитрия Чикваркина, которого по ошибке приняли за педофила, после чего забили до смерти, пишут местные СМИ.

Пьяная компания расправилась с мужчиной из-за шутки двух маленьких девочек, его по ошибке приняли за педофила, но после смерти оказалось, что погибший не совершал противоправных действий, передает E1.ru.

Адвокат потерпевших Дмитрий Жикин пояснил, что их сторона не согласна с переквалификацией статьи с «Убийства» на «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

«Заявили ходатайство о предварительном слушании, чтобы просить суд вернуть дело следователям для переквалификации обратно на убийство. Разница в сроках: за убийство по части 2 им грозит от восьми лет до пожизненного, а за тяжкий вред здоровью, повлекший смерть, – от нуля до 15 лет», – указал он.

По его словам, три непосредственных участника убийства – Валерия Дунаева, Михаил Иванов и Сергей Чабин – не признали свою вину в полном объеме, и пытались в ходе следствия приуменьшить свою роль.

Вторую девушку из компании, Алину Михайлову, обвиняют в угрозе убийством хозяйке сада, где произошло преступление. Также Михайлова мешала хозяйке помогать Дмитрию. Этот эпизод выделили в отдельное производство.

В январе Калининский районный суд Уфы приговорил к восьми годам лишения свободы Владимира Санкина за избиение до смерти подозреваемого в педофилии. В апреле председатель СК Александр Бастрыкин поручил повторно изучить дело уфимца.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.05 / Семь стран ЕС в мае начнут тестирование COVID-паспортов – СМИ

18.01 / Газпром сообщил о намерении продолжить инвестиции в «Северный поток – 2»

02.05 / Польша просила Чехию изменить законопроект об абортах, чтобы не допустить “абортного туризма” полячек – СМИ

09.09 / Координационный совет по нацпроектам обсудил индекс народосбережения

24.02 / Путин утвердил увеличение штрафов за неповиновение силовикам на митингах

16.09 / На Донбассе с начала суток погиб один украинский военный – штаб ООС

05.07 / Genesis представил первые изображения люксового седана Genesis G80 Sport

24.03 / В оккупированном Крыму оценили ущерб от “водной блокады”

19.08 / Посольству РФ в Перу направлены запросы на получение вакцины от COVID-19

21.07 / Цена на серебро выросла до четырехлетнего максимума

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика